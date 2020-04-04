В США более 1,4 тысячи человек скончались за сутки от коронавируса

В Соединенных Штатах более 1,4 тысячи человек умерли за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Это наивысший показатель смертности во всем мире, сообщает CNN. Предыдущий антирекорд был зафиксирован первого апреля и также в США, когда за 24 часа жертвами заболевания стали 1 243 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, к вечеру пятницы в США насчитывалось 7,4 тысячи случаев гибели из-за COVID-19. Число заболевших за сутки увеличилось на 31,8 тысячи, достигнув почти 277 тысяч.

Напомним, заболевание, вызываемое новым коронавирусом, было зафиксировано в конце декабря прошлого года в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире заразились уже более миллиона человек, свыше 50 тысяч заболевших скончались.