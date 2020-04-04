В Тунисе режим изоляции контролирует "робокоп"

Министерство внутренних дел Туниса направило полицейского робота для патрулирования улиц столицы и обеспечения соблюдения режима изоляции, введенного в прошлом месяце, сообщает AFP.

"Робокоп", который перемещается на колесах, управляется дистанционно и оснащен инфракрасными и тепловизионными камерами, а также системой звуковой и световой сигнализации.

В изображениях и саундтреках, размещенных на веб-сайте тунисского министерства внутренних дел, робот обращается к лицам, подозреваемым в нарушении правил изоляции: "Что вы делаете? Покажите мне свой паспорт. Вы не знаете, что вам нужно находиться дома?". Робот передает сигнал и изображение нарушителя, идентифицируя его, в ближайший полицейский участок.

Тунисский создатель робота Анис Сахбани сказал, что машина была впервые выпущена в 2015 году для патрулирования улиц. По его словам, автоматизированная машина работает автономно через искусственный интеллект.

Робот в различных модификациях стоит от 100 до 140 тысяч долларов и продается в основном зарубежным компаниям для нужд безопасности.

С 17 марта в Тунисе действует комендантский час в ночное время, а с 22 марта власти наложили более строгие запреты. Со 2 марта в этой североафриканской стране от коронавируса умерли 14 человек, а у 455 человек был зафиксирован положительный тест на COVID-19.