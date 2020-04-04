В "Векторе" рассказали, почему коронавирус опаснее гриппа

COVID-19 опаснее гриппа, заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

По его словам, летальность от нового коронавируса составляет 4,5%. Летальность же от сезонного гриппа всего 0,1%. При этом ежегодно им заболевает от 5 до 10% населения Земли, то есть 500 миллионов человек.

"Если говорить о жизни и здоровье заболевшего человека и его близких, то, безусловно, принципиально более опасным является новый коронавирус, чем вирус гриппа", - приводит слова Максютова РИА Новости.

В свою очередь заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов считает, что некоторые уже переболевшие COVID-19 могут продолжать выделять вирус в течение месяца. Но это не повторное заражение, а именно вирусовыделение, отметил ученый. В этом опасность и коварство вируса.