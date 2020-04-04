Указ губернатора Владимирской области от 3 апреля 2020 года № 74 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1.Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив пункт 33 абзацем следующего содержания:

"- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования.".

2.Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3.Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин