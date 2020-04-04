Власти Польши отменили визит в годовщину катастрофы Ту-154 из-за коронавируса

Правительство Польши отказалось от намерения посетить Смоленск и Катынь в 10-ю годовщину катастрофы самолета польского президента, унесшей жизни 96 человек. Неофициально известно, что причина - вспышка коронавируса в белорусском Витебске, где поляки планировали пересадку с самолета на автобусы. Официально вину, по традиции, возложили на Россию.

Напомним, что утром 10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качинским направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины расстрела органами НКВД польских офицеров в Катынском лесу. При заходе на посадку на аэродром "Смоленск-Северный" Ту-154 разбился. Погибли 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент, его супруга Мария и часть руководства страны. 12 января 2011 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа польского самолета не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. До сих пор и польская прокуратура, и российские следователи продолжают расследования обстоятельств крушения.

Несмотря на выводы МАК, в Польше в течение долгого времени были очень популярны различные "теории заговора". Перед парламентскими выборами 2015 года партия "Право и Справедливость" ("ПиС") во главе с братом-близнецом погибшего президента Ярославом Качинским фактически "присвоила" эту трагедию, чтобы возложить вину за нее на своих политических противников и выиграть выборы. И, поскольку эта стратегия увенчалась успехом, "ПиС", придя к власти, продолжает использовать катастрофу в своих политических целях. А посему визит на место трагедии в день ее десятилетия должен был состояться при любых обстоятельствах - чтобы продемонстрировать избирателям, что никакие препятствия, включая пандемию коронавируса, не могут остановить власти в их стремлении почтить память жертв авиакатастрофы.

Еще несколько дней назад польские СМИ писали о том, что, несмотря ни на что, премьер-министр Матеуш Моравецкий и глава правящей партии Ярослав Качинский, который на самом деле управляет страной, собираются в Смоленск. Предполагалось, что ранним утром в пятницу члены правительственной делегации, которая была урезана до 49 человек, включая службу охраны первых лиц, прилетят специальным рейсом из Варшавы в белорусский город Витебск. Оттуда они должны были двумя автобусами ехать в Смоленскую область. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что польская сторона обращалась с официальной просьбой об оказании содействия в организации визита делегации этой страны во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким в Смоленск и Катынь. "В прямом контакте с польскими партнерами мы занимаемся проработкой этого вопроса с учетом ситуации в мире, связанной с распространением коронавируса", - сказала она.

Тем временем, польская газета Dziennik Gazeta Prawna сообщила со ссылкой на свои источники в правительстве, что в администрации нет уверенности в том, что этот визит состоится. Один из осведомленных собеседников издания пояснил, что непонятно, какова ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белоруссии и России, кроме того, в аэропорту, в котором должен был приземлиться правительственный борт "сохраняется либеральный режим противодействия Covid-19". Действительно, в конце марта белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не такая, чтобы принимать "драконовские меры". В стране не действует режим самоизоляции, хотя сам глава государства признал несколько дней назад, что "вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями наблюдается в настоящий момент в Витебской области".

Очевидно, что ситуация вызвала очень сильную обеспокоенность в польском правительстве. Но не в правилах польских лидеров идти на попятный и признавать, что отказ от проведения столь важных в мемориальном и политическом смысле мероприятий вызван страхом перед болезнью. Поэтому накануне глава администрации премьера заявил, что поездка переносится на неопределенный срок по вине России, так как российская сторона, по его словам, согласилась на нее только устно, и не предоставила полякам никаких письменных гарантий. Это заявление вызвало возмущение в МИД РФ, где, несмотря на режим самоизоляции, велась интенсивная работа по подготовке визита поляков в Смоленск. В комментарии ведомства, размещенном на сайте посольства России в Варшаве говорится: "Хотели бы напомнить, что после получения соответствующего запроса Варшавы 14 февраля с.г. МИД России незамедлительно в ответной ноте сообщил о готовности российской стороны оказать содействие в организации визита и обратился к польским коллегам с просьбой предоставить всю необходимую для подготовки мероприятия информацию. Прибывшая в Россию 4 марта для подготовки мероприятия передовая группа сообщила, что речь идет о визите премьер-министра Польши и пообещала оперативно направить требуемые сведения. Полноценная информация о составе участников и программе мероприятия была получена нами лишь 25 марта с.г. После этого состав и численность делегации и другие данные неоднократно менялись, что требовало новых согласований".

В министерстве иностранных дел России подчеркнули, что, несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, и крайне сжатые сроки, российская сторона продемонстрировала максимальную готовность к взаимодействию. "МИД России и Посольство России в Варшаве все это время находились в плотном контакте с польской стороной. 30 марта состоялась видеоконференция представителей ФСО России и Государственной службы охраны Польши, в ходе которой были обсуждены конкретные вопросы организации визита. Нами проведена значительная подготовительная работа с участием целого ряда российских ведомств. Были приняты непростые решения об открытии для польской делегации внешних границ России. Мы информировали поляков о направлении высокопоставленной российской делегации в Смоленск, подтверждая готовность к двусторонним контактам". Российские дипломаты с удивлением сообщают: "На всем протяжении наших контактов с поляками Варшава выражала удовлетворение уровнем взаимодействия. Вместо признательности имеем теперь дело с вызывающей неблагодарностью, которая остается на совести польских политиканов, продолжающих спекулировать на святой теме погибших в катастрофе их граждан".