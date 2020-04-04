Внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести в США

Поиски двух членов семьи Кеннеди - Мейв Кеннеди МакКин и ее восьмилетнего сына Гидеона - были приостановлены через 26 часов после того, как они были объявлены пропавшими без вести в Чесапикском заливе близ Аннаполиса, штат Мэриленд, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на береговую охрану США.

Должностные лица Береговой охраны получили сообщение о том, что "два человека изо всех сил пытаются вернуться на берег в каноэ" около залива Херринг, в 16 километрах к югу от Аннаполиса, и "больше их не видели".

Кеннеди Маккин является юристом в области общественного здравоохранения и прав человека, а также исполнительным директором фонда "Глобальной инициативы в области здравоохранения" Джорджтаунского университета. Маккин также консультировала администрацию Обамы в рамках глобальной программы по СПИДу государственного департамента и добровольно вызвалась поехать с миссией в Мозамбик для "Корпуса мира", основанного Джоном Кеннеди.

В Америке в связи с этим трагическим случаем снова заговорили о "проклятии клана Кеннеди". Этот термин обозначает серию смертей и трагических происшествий, происходивших на протяжении нескольких поколений с членами одной из самых известных американских семей. В общей сложности погибли или получили увечья на протяжении десятилетий 15 членов клана.

Маккин - внучка бывшего генерального прокурора США и сенатора Роберта Кеннеди, также известного по инициалам RFK. Он умер после смертельного огнестрельного ранения в результате покушения палестинского террориста Серхана Бишары Серхана 5 июня 1968 года сразу после произнесения речи по поводу победы на предварительных выборах президента в штате Калифорния. Ее внучатый дядя, президент Джон Кеннеди, также был убит. Двоюродный брат Маккин, Джон Кеннеди-младший, а также его жена Кэролайн погибли в авиакатастрофе два десятилетия назад.