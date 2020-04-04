Врач посоветовал пить воду для защиты от коронавируса

Вода может оказаться полезной для профилактики многих заболеваний от коронавируса до рака.

Такое мнение высказал турецкому изданию Sözcü специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль.

В публикации, в частности, говорится о том, что вода играет важную роль в метаболических процессах, происходящих в организме. Она доставляет питательные вещества, выводит токсины, оказывает воздействие на температуру тела и плотность крови.

Эксперт отмечает, что достаточное употребление воды необходимо для работы почек. Если человек не получает необходимого количества жидкости, то токсины накапливаются в крови, могут появляться камни в почках и возникает опасность развития почечной недостаточности.

"Для крепкого иммунитета необходимо сбалансированное и адекватное питание. Обильное потребление воды также важно для очищения организма от токсинов и стимулирования обмена веществ. Ежедневное потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма и нейтрализовывать бактерии и вирусы", - отмечает Арзу Акгюль.

В публикации рекомендуется пить минимум 2-2,5 литра жидкости летом и не менее 1,5 литра зимой.