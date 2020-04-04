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04.04.2020 08:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что здоровым людям защитные медицинские маски не нужны. Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.

Фото: Из личного архива Алисы Вериной
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- На улице маска просто забьется пылью - вот и весь эффект. Потому что вирусы не летают в воздухе. В отличие от бактерий, это не живые клетки, а просто инфицирующие частицы, которые могут находиться на разных поверхностях, - пояснил aif.ru Сергей Яковлев.

Профессор посоветовал носить маски там, где есть скопление людей - в магазине, метро,​медицинских учреждениях. Однако отметил, что стопроцентной защиты средство не даст, так как вирус меньше пор маски.

- Но все-таки маска - это лучше, чем ничего. Она эффективна до трех часов. А дальше, если в нее попал вирус, она уже будет источником заражения, - предупредил специалист.

Чтобы избежать присутствия COVID-19 на маске, рекомендуется обрабатывать ее поверхности антисептиком.

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