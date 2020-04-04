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Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о симптомах

Новости
    04.04.2020, 15:13
Текст:   Олег Усков

23-летняя Анфиса, первенец актера, сценариста, оратора и духовного лица Ивана Охлобыстина, опубликовала сегодня в своем Instagram пост, рассказав, что больна новым коронавирусом.

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Всем привет! Да! Это правда у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе-это сила! Призываю всех оставаться дома и не нарушать карантин, сейчас, каждый из вас несёт ответственность за здоровье окружающих ВАС людей! Храни вас Бог! #ясвамивысомной

Публикация от Dzeta (@dzetakorma)

Ранее, напомним, о неприятности сообщил сам Охлобыстин, публикуя соответствующее фото и выражая оптимизм.

"Всем привет! Да! Это правда у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь!" - информирует девушка. Перечислив симптомы - насморк и потеря обоняния, хотя температура - 36,8.

"Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе - это сила!" - декларирует Анфиса далее. Призывая подписчиков оставаться дома и не нарушать карантин, ведь сейчас "каждый из вас несёт ответственность за здоровье окружающих ВАС людей!". И присовокупив тэг #ясвамивысомной.

Подписчики желают Анфисе выздоравливать, просят беречь себя и обещают молитвенную поддержку.

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