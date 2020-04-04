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04.04.2020 09:49
Рубрика: Культура

Железный человек празднует 55-летие

Текст: Мария Войнелович
Сегодня, 4 апреля, Роберту Дауни-младшему исполняется 55 лет. "Российская газета" вспомнила интересные факты из жизни одного из самых харизматичных актеров Голливуда.
Дебют в 5, 20 или 27 лет?

Первый раз мир увидел актера в фильме "Загон", где Дауни-младший сыграл больного щенка. Тогда ему было всего пять лет. Но большой дебют состоялся в возрасте 20 лет - он принял участие в одном из самых знаменитых и популярных шоу в США Saturday Night Live.

Правда, продержался актер там всего лишь сезон, и его уволили из-за плохих рейтингов. Мировую известность будущая звезда Голливуда получил в 27 лет, когда сыграл Чарли Чаплина в одноименном фильме. За эту роль Роберт Дауни-младший получил премию BAFTA, номинацию на "Оскар" и "Золотой глобус".

Усердность в работе

Все знают - над каждой ролью Роберт Дауни-младший работает очень тщательно. Чтобы сыграть того же самого Чарли Чаплина, актер научился играть на пианино и в теннис.

Фото: kinopoisk.ru
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Также он вместе с персональным тренером осваивал особую походку и осанку Чаплина. А для роли австралийского актера Кирка Лазаруса в фильме "Солдаты неудачи" Дауни-младшему в прямом смысле этого слова пришлось поменять цвет кожи. А когда его спросили про прототип, то актер ответил: "К сожалению, я сам".

Ну и самая известная его роль - Железный человек в одноименном фильме и "Мстителях". Часть диалогов героя Дауни-младший придумал сам. Особенно хорошо ему удались шутки. Но об этой роли чуть позднее.

Крепость духа

Все знают, что Роберт Дауни-младший имел пристрастие к наркотикам и алкоголю, но благодаря силе духа он сумел "завязать". На жизненном пути из-за вредных привычек актера будет сопровождать череда неприятностей: частые аресты из-за хранения наркотиков, год тюремного заключения, отказы от ролей, частые визиты в реабилитационный центр.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В итоге невкусный бургер спас ему жизнь, ведь благодаря ему он протрезвел и понял, что нужно отказаться от наркотиков. Последние наркотики Дауни-младший выбросил в океан.

Комиксы

Мало кто знает, но в школьные годы Роберт Дауни-младший не любил комиксы. В старших классах его даже отстранили от занятий за хулиганство. Тогда он разорвал комикс одноклассника и оскорбил его за любовь к этой отдельной форме искусства. Кстати, комикс был про Железного человека.

Фото: kinopoisk.ru
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А вот роль во франшизе с одноименным названием он решил сыграть из-за своего сына. Дауни-младший вспоминал так: "Я заинтересовался сценарием потому, что я подумал - у Киану Ривза есть "Матрица", у Джонни Деппа "Пираты". Я смотрел на все их постеры вместе с моим сыном и думал: "Черт возьми! Я бы тоже так смог!"". Впоследствии вокруг комиксов завертелась вся его жизнь. Любимым местом на Земле у Дауни-младшего стала международная конференция комиксов.

Роль Железного человека

Это отдельный этап в карьере Роберта Дауни-младшего и вторая жизнь в реальности. Несмотря на известность в других фильмах, почему-то все ассоциируют актера именно с Железным человеком. Возможно, что это связано с тем, что часть диалогов для героя актер написал сам, особенно это касается шуток.

Фото: kinopoisk.ru
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Но детище компании Marvel обрело немыслимое число фанатов, и каждое появление актёра в кадре способствовало успеху кинокартин. Железный человек стал настолько популярным, что в реальной жизни с помощью него Дауни-младший дарил добро людям. В образе Тони Старка актер в 2015 году подарил бионический протез в виде руки "Железного человека" семилетнему Алексу, который родился без части правой руки.

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