Американцы поддерживают капитана авианосца "Теодор Рузвельт"

На видео запечатлены сотни моряков: они собрались в одном из помещений авианосца и скандировали "Капитан Крозье!". Так они проводили своего героя и защитника их жизней и здоровья.

24 марта на борту авианосца "Теодор Рузвельт" было зарегистрировано 3 случая положительного теста на коронавирус. После этого число подтвержденных заражений COVID-19 нарастало. По последним данным ВМС США, 44 процента экипажа "Теодора Рузвельта" были проверены на COVID-19, число людей с положительным результатом теста на коронавирус выросло до 155. Более 1500 военно-морских служащих были эвакуированы на берег. И ни один не был госпитализирован.

Согласно сообщению газеты San Francisco Chronicle от 31 марта, в своем четырхстраничном письме капитан авианосца Бретт Крозье сообщал, что эпидемическая ситуация на борту американского авианосца резко ухудшается. По словам капитана, на "Теодоре Рузвельте" недостаточно помещений для организации эффективного карантина. Он также предупредил командование, что принимаемые меры лишь замедлят распространение вируса на борту, но не устранят заражение. Он призвал к "решительным действиям" - эвакуации более чем четырех тысяч членов экипажа с авианосца и их изоляцию.

Однако вопрос решался не так быстро, как ожидалось. По сообщениям той же газеты, в ответ на вопрос, какие меры будут приняты в отношении авианосца "Теодор Рузвельт", президент США Дональд Трамп отметил, что решение должны принимать Военно-морские силы США.

Обращение Бретта Крозье вызвало повышенное внимание американских СМИ. Испытывая большое давление общественности, министерство обороны США приказало ускорить объемы тестов на коронавирус на борту авианосца. Однако, хотя экипаж получил первоначальную медицинскую помощь, его капитан был отстранен от занимаемой должности с формулировкой "низкая способность суждения".

Выступая на пресс-конференции, и. о. главы ВМС США Томас Модли подчеркнул, что ситуация с COVID-19 на судне оказалась "непосильной для капитана", он оказался ею "перегружен", поэтому лучшим решением стало его освобождение от занимаемой должности.

Снятие капитана Бретта Крозье с должности вызвало возмущение в обществе. Многие американские СМИ опубликовали комментарии в его поддержку. The New York Times назвала его "настоящим героем". Также свою поддержку капитану, недовольство и осуждение американского правительства выразили пользователи Интернета в социальных сетях. Вот всего лишь несколько сообщений:

"Я согласен с тем, что он герой!"

"Молодец, капитан! Вы поступали правильно!"

"Капитан Бретт Крозье имел право донести до общественности правду, чтобы спасти свой экипаж. Они его не забудут, и мы тоже".

"Еще один пример. С 3 января до середины марта бездействие Дональда Трампа привело к массовой гибели и нанесло ущерб национальной безопасности".

"Чтобы избежать военного призыва, в свое время действующий президент фальсифицировал заявление о состоянии своего здоровья. А сейчас уволил капитана, который пытался спасти свой экипаж от страшного вируса. Надо ли обсуждать, кто на деле должен быть снят с должности?"