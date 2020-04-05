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05.04.2020 14:23
Рубрика: Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Текст: Игорь Зубков
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если для большинства других стран само падение цен на нефть (а значит, и на топливо) является стимулирующим фактором, то для России ситуация принципиально иная: при падающих нефтяных ценах происходит сжатие внутреннего спроса, а это приведет к тому, что существенная часть распустивших персонал на карантин предприятий просто не смогут полноценно открыться вновь (и чем дольше продлится карантин, тем этот эффект будет жестче).

Фото: Алексей Ветвицкий / РИА Новости
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Об этом говорится в аналитической записке "О контурах конструктивного варианта прогноза", которую подготовили экономисты ЦМАКП Дмитрий Белоусов, Олег Солнцев, Елена Пенухина и Кирилл Михайленко. В расчетах они исходили из двухмесячной продолжительности карантинных ограничений в городах-миллионниках с суммарным населением в 33,4 млн человек, с потерей 15-17% производительности труда в них в этот период.

Экономисты указывают, что России уже не удастся избежать более или менее жесткой двухлетней рецессии - с соответствующими социальными последствиями, включая скачок бедности и безработицы.

Однако если правительство при участии Банка России выполнит намеченную программу поддержки бизнеса, масштабы кризиса и особенно его социальных последствий могут быть существенно меньше.

При активной антикризисной политике спад ВВП удастся сдержать в пределах 2,5% в 2020 году и 0,8% в 2021 году, безработица не превысит 5,8% на пике в 2021 году (после 4,6% по итогам 2019 года). Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик. Так, в "жестком кризисе" уровень безработицы повышается в полтора раза к 2019 году.

Расчеты ЦМАКП строятся на предположении о значительном падении спроса на российский экспорт нефти, газа, машин и оборудования, услуги туризма и транспорта, а также на том, что до докризисного уровня цены на нефть не поднимутся уже никогда и лишь в 2021 году войдут в диапазон 42-45 долларов за баррель Urals - то есть поднимутся на тот уровень, при котором нефтяные доходы нейтральны для федерального бюджета.

Фото: iStock
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Базовый сценарий опирается на то, что правительство выполнит уже намеченные антикризисные меры за счет резервного фонда на 300 млрд рублей в 2020 году и 200 млрд рублей в 2021 году и перераспределения части ранее утвержденных расходов федерального бюджета (400-500 млрд рублей) для поддержки отраслей и сохранения занятости. По оценке ЦМАКП, правительству предстоит в 2020 году израсходовать 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (из доступных для расходов согласно бюджетному правилу 3 трлн рублей). Самое дорогостоящее мероприятие, пока принятое правительством - снижение вдвое ставки страховых взносов для МСП - за три квартала 2020 года объем выпадающих доходов внебюджетных фондов оценивается в 300 млрд рублей. В отношении региональных бюджетов экономисты ЦМАКП считают оправданным на время отказаться от их сбалансированности ради поддержки бизнеса и допустить суммарный дефицит до 0,5% ВВП в 2020 году и 0,2% ВВП в 2021 году. Банк России, считают экономисты ЦМАК, должен воздерживаться от повышения ключевой ставки, а также оказывать поддержку долговому рынку, прежде всего чтобы сохранить невысокую стоимость заимствований для бюджета.

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