ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Если для большинства других стран само падение цен на нефть (а значит, и на топливо) является стимулирующим фактором, то для России ситуация принципиально иная: при падающих нефтяных ценах происходит сжатие внутреннего спроса, а это приведет к тому, что существенная часть распустивших персонал на карантин предприятий просто не смогут полноценно открыться вновь (и чем дольше продлится карантин, тем этот эффект будет жестче).

Об этом говорится в аналитической записке "О контурах конструктивного варианта прогноза", которую подготовили экономисты ЦМАКП Дмитрий Белоусов, Олег Солнцев, Елена Пенухина и Кирилл Михайленко. В расчетах они исходили из двухмесячной продолжительности карантинных ограничений в городах-миллионниках с суммарным населением в 33,4 млн человек, с потерей 15-17% производительности труда в них в этот период.

Экономисты указывают, что России уже не удастся избежать более или менее жесткой двухлетней рецессии - с соответствующими социальными последствиями, включая скачок бедности и безработицы.

Однако если правительство при участии Банка России выполнит намеченную программу поддержки бизнеса, масштабы кризиса и особенно его социальных последствий могут быть существенно меньше.

При активной антикризисной политике спад ВВП удастся сдержать в пределах 2,5% в 2020 году и 0,8% в 2021 году, безработица не превысит 5,8% на пике в 2021 году (после 4,6% по итогам 2019 года). Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик. Так, в "жестком кризисе" уровень безработицы повышается в полтора раза к 2019 году.

Расчеты ЦМАКП строятся на предположении о значительном падении спроса на российский экспорт нефти, газа, машин и оборудования, услуги туризма и транспорта, а также на том, что до докризисного уровня цены на нефть не поднимутся уже никогда и лишь в 2021 году войдут в диапазон 42-45 долларов за баррель Urals - то есть поднимутся на тот уровень, при котором нефтяные доходы нейтральны для федерального бюджета.

Базовый сценарий опирается на то, что правительство выполнит уже намеченные антикризисные меры за счет резервного фонда на 300 млрд рублей в 2020 году и 200 млрд рублей в 2021 году и перераспределения части ранее утвержденных расходов федерального бюджета (400-500 млрд рублей) для поддержки отраслей и сохранения занятости. По оценке ЦМАКП, правительству предстоит в 2020 году израсходовать 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (из доступных для расходов согласно бюджетному правилу 3 трлн рублей). Самое дорогостоящее мероприятие, пока принятое правительством - снижение вдвое ставки страховых взносов для МСП - за три квартала 2020 года объем выпадающих доходов внебюджетных фондов оценивается в 300 млрд рублей. В отношении региональных бюджетов экономисты ЦМАКП считают оправданным на время отказаться от их сбалансированности ради поддержки бизнеса и допустить суммарный дефицит до 0,5% ВВП в 2020 году и 0,2% ВВП в 2021 году. Банк России, считают экономисты ЦМАК, должен воздерживаться от повышения ключевой ставки, а также оказывать поддержку долговому рынку, прежде всего чтобы сохранить невысокую стоимость заимствований для бюджета.