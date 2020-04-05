Постановление губернатора Белгородской области от 3 апреля 2020 года № 36 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Ввести на территории Белгородской области режим повышенной готовности:

1.1. Ограничить с 4 апреля по 30 апреля 2020 года включительно проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, а также приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, досуговых заведений, представляющих услугу по организации и проведению активного отдыха и развлечений, в том числе культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

1.2. Приостановить:

с 4 апреля по 30 апреля 2020 года включительно:

- деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли;

- деятельность кальянных, микрофинансовых организаций, ломбардов, предприятий сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры, бани, сауны, букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина);

- деятельность объектов торговли (в том числе торгово-развлекательных центров, рынков, ярмарок), за исключением реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, аптек, ветеринарных аптек и по продаже зоотоваров;

- оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

с 4 апреля по 31 мая 2020 года включительно деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения.

1.3. Передвижение транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, а также транспортных средств специальных служб, осуществлять в следующем порядке:

1.3.1. Беспрепятственное передвижение транспортных средств по всей территории Белгородской области разрешается:

- грузовым транспортным средствам, специальным транспортным средствам;

- транспортным средствам системообразующих организаций (индивидуальных предпринимателей) или организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих поставку материалов, комплектующих и оборудования системообразующим организациям;

транспортным средствам организаций, осуществляющих поставку материалов, комплектующих и оборудования на объекты, установленные Правительством Белгородской области.

1.3.2. Организациям общественного транспорта обеспечить работу пассажирского транспорта с учетом фактически сложившегося пассажиропотока и необходимости выполнения перевозки соответствующих категорий работающего населения к месту работы и обратно.

1.4. Рекомендовать гражданам:

- отказаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

соблюдать в общественных местах и общественном транспорте, за исключением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование);

- не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью, необходимости помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса коммунально-бытовых отходов до ближайшего места их накопления.

2. Обязать граждан, посетивших территории стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (3, 4 фазы эпидемического процесса), соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного врача по Белгородской области об изоляции на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места.

3. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Белгородской области:

3.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организаций работников:

- прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), а также проживающих с лицами, находящимися в самоизоляции, и (или) в отношении которых приняты решения санитарных врачей об изоляции;

- в возрасте 65 лет и старше.

3.2. Перевести работников, обязанных соблюдать самоизоляцию, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

3.3. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.4. Обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, проведение дезинфекции в помещениях организации.

3.5. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области незамедлительно представлять информацию о контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по месту работы.

4. Организациям, оказывающим услуги населению, обеспечить в помещениях условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования и осуществлять контроль за его соблюдением.

5. Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (Зубарева Н.Н.):

5.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

5.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому:

- лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из стран, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- больным с респираторными симптомами;

- пациентам, относящимся к группам риска по хроническим неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.

5.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями, к проведению отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

5.4. Обеспечить работу "горячей линии" по вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по телефону: (4722) 27-26-25.

6. Департаментам образования (Тишина Е.Г.), внутренней и кадровой политики (Павлова О. А.) Белгородской области обеспечить организацию с 6 апреля по 30 апреля 2020 года в общеобразовательных организациях области, профессиональных образовательных организациях, областной образовательной организации высшего образования, организациях дополнительного образования, школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

7. Рекомендовать руководителям федеральных образовательных организаций высшего образования обеспечить организацию с 6 апреля по 30 апреля 2020 года образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

8. Департаментам здравоохранения и социальной защиты населения (Зубарева Н.Н.), цифрового развития (Мирошников Е.В.), строительства и транспорта (Глаголев Е.С.) Белгородской области, рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Белгородской области обеспечить приостановление возможности использования единых социальных проездных билетов на городских и пригородных автобусных маршрутах, введенных постановлением Правительства Белгородской области от 19 января 2009 года № 7-пп "О введении на территории Белгородской области единого социального проездного билета", с сохранением количества поездок на период с 4 апреля по 30 апреля 2020 года включительно.

9. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.) организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Белгородской области режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

10. Рекомендовать:

- Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (Умнов В.П.) применять меры по контролю за соблюдением гражданами ограничений, установленных настоящим постановлением, а также меры по пресечению нарушений указанных ограничений;

- Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области (Оглезнева Е.Е.) обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в рамках установленных полномочий;

- Главному управлению МЧС России по Белгородской области (Потапов С.П.), Управлению Росгвардии по Белгородской области (Мещерин Д.А.), органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов принять необходимые меры, направленные на реализацию настоящего постановления.

11. Признать утратившим силу постановление Губернатора Белгородской области от 13 марта 2020 года № 20 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской области".

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

13. Настоящее постановление вступает в силу с 4 апреля 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







