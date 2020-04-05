Деньги, которые россияне планировали потратить на поездки, они теперь направят на накопления, погашение долгов и повседневные покупки. Сохранить средства для поездок на будущее рассчитывают только 43% участников скан-панели покупателей, сообщили в холдинге "Ромир".

Планы нарушила пандемия коронавируса. В России ввели ограничения на передвижение, перевозчики сократили железнодорожное и авиасообщение, а зарубежные полеты и поезда отменили. Да и сами пассажиры опасаются ездить и летать из-за риска заразиться.

Уже приготовленные для поездки деньги в будущем на эти же цели предполагают использовать 50% участников исследования в возрасте от 30 до 39 лет. Это самая мобильная группа населения. Меньше всего заинтересованы в будущих поездках россияне в возрасте от 50 до 60 лет. Только 21% представителей этой группы отложат деньги для путешествий. Треть участников исследования предпочла высвободившиеся средства отправить в накопления, чтобы создать собственную финансовую "подушку безопасности". Потратить "транспортные" деньги на повседневные покупки собираются 16% участников исследования. Еще 13% намерены за счет этих денег заплатить по кредитам и раздать долги.

Если деньги извлекаются из обращения и уходят в накопления, это скорее негативный тренд для экономики, считает руководитель отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. Тех, кто отложил средства на будущие поездки, больше, чем россиян, решивших копить деньги на "черный день". Значит, люди ожидают, что спад не продлится долго и не будет очень острым, говорит эксперт. Тратить деньги будут те, кто не имеет возможности копить из-за снизившихся доходов, счи­тает Чернозуб.

Отчасти эти траты компенсируют изъятие денег из сектора транспортных услуг, это уменьшит негативные последствия от снижения пассажирских перевозок. Но для экономики важнее грузоперевозки, где достигается основной коммерческий оборот, говорит директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев.