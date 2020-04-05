Британцы придумали необычный способ борьбы со скукой на карантине

Но дело здесь, конечно, не только в скуке, но еще и в мерах предосторожности. Правительство страны, которое ввело жесткие карантинные меры по борьбе с коронавирусом, каждый день настоятельно рекомендует гражданам свести лишь до необходимого минимума походы в магазин. Вот британцы и решили, что хотя бы за хлебом не будут ходить так часто, как раньше. К "пекарной лихорадке" присоединились и некоторые знаменитости. Например, фотографию свежеиспеченной буханки в своих соцсетях выставил актер Стивен Фрай. Его примеру последовала и телеведущая Холли Уиллоби.

The sourdough starter is breeding so fast. I have to keep baking, just to give it something to do… pic.twitter.com/IwGZKzazmC — Stephen Fry (@stephenfry) April 2, 2020

Однако жители Соединенного Королевства увлеклись не только хлебом, но еще и кондитерскими изделиями. К примеру, по данным Google Trends, среди лидирующих поисковых запросов на сайте BBC Good Food помимо "рецепт хлеба" или "рецепт бананового хлеба" значится еще и "рецепт торта". В основном пользователей интересуют пошаговые инструкции по приготовлению слоеного и соленого теста, а также легких пирожных и печений.

Конечно, из-за столь стремительно возросшего интереса к выпечке вырос и спрос на муку. Как пишут местные британские СМИ, если раньше в магазинах пустовали полки с макаронами, яйцами, молоком и туалетной бумагой, то теперь все они на свои места вернулись, а вот муки стало катастрофически не хватать. Владельцы мельниц жалуются, что за неделю выполняют полугодовые объемы работы и получают за десять дней столько заказов, сколько не получали за весь прошлый год.