В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-вирусной инфекции (COVID-19)":

1. Утвердить прилагаемый перечень иных организаций Брянской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Опубликовать распоряжение на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Петушкову Г.В.

Губернатор А.В.Богомаз





Утвержден распоряжением Правительства Брянской области от 3 апреля 2020 № 42-рп

Перечень иных организаций Брянской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах о обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

№ пп / Наименование организации

1. ООО "Жилсоцстрой"

2. ООО "СтройГрупп"

3. ООО СК "Высотспецстрой" (г. Москва)

4. ООО "Магистраль Телеком" (г. Москва)

5. ОАО "Клинцовское предприятие Монтажник"

6. ЗАО "ПМК Почепгазстрой"

8. ПК "СВЕТОЧ"

9. ООО "ГазЭлитСтрой"

10. ООО "АКВА"

11. ООО "ГазТеплоСервис-плюс"

12. ООО "Брянскпромбурвод-Комплект"

13. ООО "Дорстрой 32"

14. ООО "Мостремстрой"

15. АО "Дорожник"

16. ООО "Свеньагродорстрой"

17. ООО "СтройсервисТрейд"

18. ООО "Молоток"

19. АО "СУМ"

20. ООО "Мехтехмонтаж"

21. ООО "Техноэлектромонтаж"

22. ООО "ТоЛК"

23. ООО "Виконт"

24. ООО "БМФ "Автомост"

25. ООО "СтройТеплоСервис"

26. ООО "Уровень"

27. ООО "Защита-сервис"

28. ООО "Регионспецстрой"

29. ООО "Тепловодоавтоматика"

30. ООО "Спецмонтаж"

31. ООО "Новатор"

32. ООО "Монтажсантехника"

33. ООО "Сантех-Альянс"

34. ООО "Монтаж-Строй"

35. ООО "Теплострой"

36. ООО "Тепломер"

37. ИП Шидловская Т.Д.

38. ООО "Аква"

39. ООО "АльянсСтрой"

40. ООО "Брасовский машзавод"

41. ООО "Брянск Агрострой"

42. ООО "Брянскгазстрой"

43. ООО "Теплые окна"

44. ООО "Врата"

45. ООО "Компания "Радуга окон"

46. ООО "Оконный мастер "Диса"

47. ООО "ПРО-ОКНА"

48. ООО "Оранжевые окна"

49. ООО "Клинцовское СРП ВОГ"

50. ООО "Стекло сервис"

51. ОП ОАО "Силуэт" в г. Клинцы"

52. ООО "Клинцовский пластик"

53. ООО "Обувная фабрика "Корат"

54. ООО "ИЗ "КЛИНЦЕНБАУ"

55. ООО "Сервис групп"

56. ООО "Авангард"

57. АО "Завод "Снежеть"

58. ОАО "Агрокомплект"

59. ООО "Металлснабсервис"

60. ООО "ВДР-Строй Монтаж Проект"

61. ООО "Технострой"

62. ООО "Электролюкс"

63. ООО "СТРОЙСНАБПЛЮС"

64. ООО "БЕЛСЕВСТРОЙ"

65. ООО "ЭПОМЕЯ"

66. ИП Кулыгин А.И.

67. ИП Нехаев С.В.

68. ООО "АЛЬЯНССТРОЙ"

69. ООО "Балтийская кровельная компания"

70. ООО "ГолдСтрой"

71. ООО "Даймонд"

72. ООО "Дельта-Плюс"

73. ООО "Дубровкасельхозмонтаж"

74. ООО "Капитал-Строй"

75. ООО "Коммунальные сети"

76. ООО "Курортстрой"

77. ООО "ЛиК-строймаркет"

78. ООО "Лифтоматика"

79. ООО "Лифтсервис"

80. ООО "Мир кровли"

81. ООО "Модерн Строй"

82. ООО "МОЛОТОК"

83. ООО "МС Лифт"

84. ООО "ОНИКС"

85. ООО "Партнер-Плюс"

86. ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

87. ООО "ПластЛайн"

88. ООО "Промстроймонтаж"

89. ООО "Региональное управление КМЗ"

90. ООО "РОС"

91. ООО "СК-Строй-Комплект"

92. ООО "СтройБрянск"

93. ООО "Стройситигрупп"

94. ООО "Терра Строй"

95. ООО "Техинформ-Строй"

96. ООО "Технострой"

97. ООО "ТримСтрой"

98. ООО "Хеопс"

99. ООО "Центрснабкомплект"

100. ООО "Электро-Строй Дело"

101. ООО "Элементстрой 32"

102. ООО "Энергосберегающие технологии отопления"

103. ООО ПК "Аквасофт"

104. ООО "Регион"

105. ООО "СМУ-19"

106. ООО "Юнирост"

107. НО "Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области"

108. АО "Брянскагропромпроект"

109. ГБУ "Брянскоблтехинвентаризация"

110. ЗАО "Горпроект"

111. ООО "АРКАДА ПЛЮС"

112. ООО "ГорСтройСервис"

113. ООО "МОСРЕГИОНЛИФТ"

114. ООО "НПО МИР-СК"

115. ООО "ОНИКС"

116. ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

117. ООО "Проф-проект"

118. ООО "РиК"

119. ООО "Сибэнерго"

120. ООО "ТД "Электротехмонтаж"

121. ООО "Региональный центр дистрибуции прессы"







