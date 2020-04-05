Распоряжение правительства Республики Бурятия от 5 апреля 2020 года № 166-р

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом 7.6 указа Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия:

1. Утвердить Перечень категорий организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1.1. Организации социального обслуживания.

1.2. Специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов); оптика.

1.3. Организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, центры обработки данных.

1.4. Организации, представляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.

1.5. Организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают торговые, складские услуги, транспортно-логистические услуги.

1.6. Организации, оказывающие ритуальные услуги.

1.7. Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения от болезней, общих для человека и животных, организаций, занимающихся отловом животных без владельцев.

1.8. Строительные организации, а также производители и поставщики строительных материалов, задействованные при строительстве и реконструкции объектов на территории Республики Бурятия в рамках реализации национальных проектов, федеральных и государственных программ, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, концессионных соглашений, а также организаций, задействованных при строительстве многофункционального медицинского центра в г. Улан-Удэ.

1.9. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и поставку твердого, жидкого, газового топлива, а также предприятия, осуществляющие их доставку.

1.10. Организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Республики Бурятия.

1.11. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия, обеспечивающее выплату пенсий, а также осуществление иных социальных выплат гражданам.

1.12. Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия, обеспечивающее организацию и осуществление выплат по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.

1.13. Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, выполняющий функции по обеспечению оплаты медицинским организациям оказанной медицинской помощи.

1.14. Организации системы нефтепродуктообеспечения.

1.15. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки.

1.16. Предприятия, осуществляющие аэропортовую деятельность и авиационные перевозки.

1.17. Специализированные организации, осуществляющие деятельность по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.

1.18. Дорожно-строительные, дорожно-ремонтные и мостостроительные организации; организации, осуществляющее ремонт и обслуживание трамвайных путей.

1.19. Предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых в удалении от населенных пунктов при соблюдении режима локального проживания сотрудников на месте ведения работ.

1.20. Организации, осуществляющие работы по охране, защите, воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров, осуществляющие профилактическую работу на территории Республики Бурятия по предупреждению природных пожаров (патрульные, патрульно-маневренные, маневренные, патрульно-контрольные группы, старосты сельских поселений), организации, участвующие в профилактике и тушении пожаров в населенных пунктах республики на общественных началах (добровольная пожарная охрана).

1.21. Организации, осуществляющие лесозаготовку, лесопереработку и иную деятельность в сфере лесного комплекса.

1.22. Торгово-промышленная палата Республики Бурятия.

1.23. Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

1.24. Нотариусы, совершающие неотложные нотариальные действия.

1.25. Адвокаты, следующие для производства неотложных следственных действий и на судебные заседания безотлагательного характера.

1.26. Организации обрабатывающей промышленности, машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, производство строительных материалов, деревообработка.

1.27. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

1.28. Системообразующие организации.

1.29. Организации, осуществляющие услуги по авторемонту и сервисному обслуживанию транспортных средств.

1.30. Организации, осуществляющие строительные и ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетики и топливного комплекса.

1.31. Тепло-, энергосбытовые организации.

2. Установить, что сведения об организациях (юридических лицах, индивидуальных предпринимателях), подпадающих под Перечень категорий, указанный в подпунктах "а" - "е" пункта 4 указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пункте 1 настоящего распоряжения размещаются исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, к сфере управления которых относятся соответствующие организации, в Единой информационной системе сотрудников предприятий, работающих в штатном режиме "Работающая Бурятия".

3. В целях установления единообразного подхода работодателей к режиму работы рекомендуется:

3.1. Исходить из отнесения по подпункту "а" указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" к числу непрерывно действующих организаций, в том числе организации в сфере энергетики, теплоснабжения, предприятия добывающей промышленности, имеющие непрерывный производственный процесс или обеспечивающие углем объекты ЖКХ и энергетики; организации в сфере водоподготовки, водоочистки и водоотведения; предприятия и организации, осуществляющие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод; организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения;

строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности здоровья и жизни людей; организации сельскохозяйственной отрасли; научные организации, осуществляющие непрерывную деятельность; организации, оказывающие медицинскую помощь, организации, осуществляющие деятельность волонтеров.

К таким организациям также относятся правоохранительные органы, органы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственные им организации, органы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иные органы в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности; органы военного управления (без включения в ЕИС).

3.2. Исходить из отнесения по подпункту "г" указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" к организациям, выполняющим неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции; организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения.

4. Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется на организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей при соблюдении требований ограничительных мероприятий, установленных указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-2019)" в связи с введением дополнительных противоэпидемических мероприятий на территории Республики Бурятия.".

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А. Цыденов







