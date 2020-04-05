Указ главы Республики Бурятия от 5 апреля 2020 года № 56 "Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановляю:
1. Утвердить Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению к настоящему указу.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года включительно.
Глава Республики Бурятия А.Цыденов
Утвержден указом Главы Республики Бурятия от 05.04.2020 № 56
Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
1. Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия:
1) Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет специальных программ, Комитет территориального развития, Комитет государственной охраны объектов культурного наследия, Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив);
2) Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;
3) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
4) Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;
5) Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;
6) Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия;
7) Министерство здравоохранения Республики Бурятия;
8) Министерство образования и науки Республики Бурятия;
9) Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия;
10) Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования;
11) Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора;
12) Республиканское агентство занятости населения;
13) Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
14) Республиканское агентство лесного хозяйства;
15) Управление ветеринарии Республики Бурятия;
16) Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия;
17) Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия.
2. Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия:
1) в Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия:
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты";
2) в министерствах Республики Бурятия:
министр Республики Бурятия;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты";
3) в республиканских агентствах, службах и управлениях:
руководитель агентства, службы, управления;
должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "специалисты".
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