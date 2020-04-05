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5 апреля 2020 г.

Указ главы Республики Бурятия от 5 апреля 2020 года № 56 "Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 5 апреля 2020 г.
Опубликован 5 апреля 2020 г.

В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановляю:

1. Утвердить Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно приложению к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов


Утвержден указом Главы Республики Бурятия от 05.04.2020 № 56

Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Перечень исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия:

1) Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет специальных программ, Комитет территориального развития, Комитет государственной охраны объектов культурного наследия, Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив);

2) Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;

3) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

4) Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;

5) Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;

6) Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия;

7) Министерство здравоохранения Республики Бурятия;

8) Министерство образования и науки Республики Бурятия;

9) Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия;

10) Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования;

11) Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора;

12) Республиканское агентство занятости населения;

13) Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

14) Республиканское агентство лесного хозяйства;

15) Управление ветеринарии Республики Бурятия;

16) Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия;

17) Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия.

2. Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия:

1) в Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия:

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты";

2) в министерствах Республики Бурятия:

министр Республики Бурятия;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "помощники (советники)", "специалисты";

3) в республиканских агентствах, службах и управлениях:

руководитель агентства, службы, управления;

должностные лица, замещающие должности категории "руководители", "специалисты".



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