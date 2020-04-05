Чем занимаются писатели в самоизоляции

Портал ГодЛитературы.РФ в компании с "Редакцией Елены Шубиной" и Музеем истории российской литературы имени В.И. Даля запустил проект под названием #Писательдома. Как наши любимые авторы переживают самоизоляцию и чем себя занимают? Что говорили о домашнем досуге классики?

"Как приятно сидеть дома, когда по крыше стучит дождь и когда знаешь, что в доме твоем нет тяжелых скучных людей", - писал Антон Павлович Чехов.

И надо сказать, что большинство современных писателей ощущение "приятности" разделяют. Вот что говорит, например, Людмила Улицкая: "Эта остановка для меня оказалась чрезвычайно важной. "Посиди и подумай!" - вот главное сообщение, которое я для себя вычитала из происходящего". Писательница рассказала, что на вечный вопрос "что делать?" она в нынешней ситуации отвечает не на философском уровне, а на домохозяйственном - первым ее домашним делом стала "разборка углов".

Евгений Водолазкин описал свою жизнь емким четверостишием, приложив фото, где он на природе с охапкой дров:

Водка. Шоколад "Алёнка".

Ёлки. Не акации.

Белоостров. Удалёнка.

Самоизоляция.

А вот Роман Сенчин рассказал, что нахождение в четырех стенах не слишком изменило его привычное течение жизни: "Я и до этого я проводил большую часть времени дома (несмотря на то, что в прошлом году, например, вел поистине кочевую жизнь, но и у кочевников есть дома). Читаю, пробую писать. Конечно, больше времени стал тратить на новости - тревога дает о себе знать".

Автор полюбившихся многим "Дней Савелия" Григорий Служитель поделился: "Я спустил с антресолей древнюю приставку Dendy. Смотрю много кино: Чаплин, Пазолини, Гринуэй. В своем инстаграме я читаю сказки в рамках проекта "Сказкинадому". Там же время от времени даю акустические концерты. Когда-то я увлекался созданием электронной музыки. Самое время возобновить опыты. Но главное (разумеется): чтение и работа над текстами".

Эстафету проекта #Писательдома приняли и музеи, они делятся архивными записями на тему домашнего времяпрепровождения классиков. В Доме-музее Марины Цветаевой поделились воспоминаниями сестры поэтессы Анастасии, которая рассказывала, что та могла часы проводить "в своей узенькой комнатке, увешанной гравюрами и портретами, окруженная французскими книгами".

Музей-усадьба "Ясная Поляна" не остает: "Большой зал был любимой комнатой графини Софьи Андреевны. <…> Сам Толстой выходил сюда только к завтраку, к обеду и к вечернему чаю. Остальное время дня он проводил в своем кабинете". При этом "прославленный "отшельником", старик Толстой в действительности находился в таком живом и разнообразном общении с внешним миром, какого, наверное, не знали многие жители столицы".

Сейчас на портале ГодЛитературы.РФ вышли две части нового проекта, но постепенно историй будет больше. Более того - организаторы призывают всех, кому интересно, тоже выкладывать цитаты писателей, как современных, так и классиков, о домашнем досуге в соцсети. Обязательно, отмечая название проекта #Писательдома, а также аккаунты организаторов в социальных сетях- все это будут репостить. "Давайте докажем всем, что дома можно не сидеть как в тюрьме, а полноценно жить!", призывает проект.