Послушайте! Хватит трещать про туалетную бумагу и гречку. Кровь! Больницам нужна кровь.

Этот снимок был сделан 19 марта 2013 года, когда у подъезда "Российской газеты" разместилась мобильная станция переливания крови Бакулевского центра. Донорами могли стать все желающие. Мы даже не ожидали, что таких будет немало. Сдали кровь наши сотрудники и жители окрестных домов... К подъезду редакции подъехали автобусы, в которых были омоновцы. Они тоже отдавали свою кровь добровольно, во имя главной своей цели - защиты и спасения людей. Фото: Виктор Васенин

Центр имени Димы Рогачева разместил на своем сайте объявление: "Пожалуйста, продолжайте сдавать кровь и тромбоциты, поскольку наши пациенты по-прежнему нуждаются в ваших донациях, спасающих жизни. Научный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева открыт для приема доноров. Наши сотрудники принимают дополнительные меры профилактики, чтобы вы могли безопасно сдавать кровь. В пандемию мы пытаемся сохранить работу службы крови, приближенную к нормальному режиму".

Ситуацию комментирует заведующий отделением трансфузиологии, заготовки и процессинга гемопоэтических стволовых клеток Центра имени Рогачева профессор Павел Трахтман.

- В стандартной ситуации в центр каждый день приходят 60-70 доноров. На этой неделе - 17-20 человек. Причем часть из них - это родители пациентов, врачи и сотрудники Центра, - сказал Павел Евгеньевич. - Но этих внутренних резервов надолго может не хватить. А потребность в компонентах крови очень высокая.

Для жизни большинства пациентов отсутствие донорской крови - это катастрофа. Тем более что клиника работает в стандартном режиме: принимает тяжелых пациентов из регионов, продолжает выполнять высокотехнологичные операции и трансплантации. При каждом таком вмешательстве кровь - важная составляющая протокола лечения. Ведь, скажем, "подавленный" костный мозг перестает вырабатывать клетки крови в нужном объеме. Пациента спасает только донорская кровь.

В стандартной ситуации в наш центр каждый день приходят 60-70 доноров. На этой неделе - 17-20 человек

- Альтернативы ей просто не существует. Вот и обращаемся мы с просьбой ко всем, кто может, поддержать детей и сдать кровь, - говорит профессор.

Многие сотрудники центра в эти дни стали донорами. А для желающих, так сказать, со стороны стать участниками этого святого дела, наверное, стоит озвучить правила донорства. Ведь тут важно не только желание, но и соблюдение требований.

- Не каждый может стать донором...

- Не каждый, - соглашается Павел Трахтман. - А главные правила следующие: не иметь хронических заболеваний, не принимать лекарственные препараты на постоянной основе, не иметь симптомов ОРВИ, не состоять в контактах с теми, кто должен находиться на самоизоляции. Независимо от того, берем ли мы донорскую кровь, производим ли компоненты крови для клиники или транспортируем их, у нас действуют современные регламенты, которые обеспечивают безопасность, здоровье и благополучие пациентов и доноров. Повторюсь: донорская кровь - неотъемлемая часть терапии пациентов, поэтому безопасность находится на первом месте.

Прежде чем сдать кровь, просим пройти медицинское обследование. Мы усилили меры по профилактике передачи коронавирусной инфекции. Наши специалисты обучены тщательным универсальным гигиеническим мерам предосторожности. И неукоснительно соблюдают их, чтобы предотвратить распространение инфекций.

Они включают регулярное мытье рук, обработку поверхностей, к которым прикасался донор, использование стерильных наборов для взятия крови у каждого донора, обработку рук с помощью асептического раствора. У нас есть специально отведенные места для самостоятельной обработки рук доноров. Вся процедура оформления занимает 15 минут, включая разговор с врачом и анализ крови, который будет готов сразу же. Забор 450 мл крови занимает 5-8 минут.

- Донору положено денежное вознаграждение?

- Сдавший кровь получает 1010 рублей и массу положительных эмоций от того, что дал шанс ребенку на жизнь. Кстати, многие от вознаграждения отказываются. Мы каждый день, кроме выходных, с 9 утра до часа дня очень, очень ждем желающих сдать кровь.Чтобы потенциальным донорам в ситуации строгого карантина добраться до Центра имени Димы Рогачева, накануне необходимо позвонить и записаться, чтобы центр мог выслать подтверждение вашей записи. Телефон: 8 (495) 287-65-70 (доб. 5103 и 5104.Группа крови не имеет значения. Донорскую кровь делят на компоненты - эритроциты, тромбоциты, плазма. Капают именно их. И каждый донор помогает нескольким больным детям.

У бойцов ОМОНа такая служба - спасать, охранять людей и, если надо, делиться кровью. Фото: Александр Корольков

Центр Димы Рогачева - это лечение, спасение детей с онкологическими и гематологическими недугами. А вот Московская онкологическая больница № 62 адресована взрослым. И здесь потребность в донорской крови тоже чрезвычайно высока. Тем более, как сказал корреспонденту "РГ" главный врач больницы, доктор медицинских наук Дмитрий Каннер, операции, проведение химиотерапевтического, лучевого лечения не отодвигаются ни на один день. Это связано и с риском кровопотери, и с изменениями формулы крови.

В 62-й принято обращаться к родственникам, близким пациентов с просьбой на станции переливания крови, так сказать, адресно: сдать кровь для 62-й.

Чтобы добраться до Центра имени Димы Рогачева, необходимо позвонить и записаться. Телефон: 8 (495) 287-65-70 (доб. 5103 и 5104)

- Она может не подойти конкретно данному пациенту. Но она, - подчеркнул Дмитрий Юрьевич, - пополнит наши запасы. Для нас, где каждый день проводится сложное лечение сложных пациентов, дефицит донорской крови неприемлем. У нас не было ни одного случая переноса операции из-за дефицита крови. И мы не допустим этого впредь.

От редакции

Послушайте! Пожалуйста, продолжайте сдавать кровь!