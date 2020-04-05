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05.04.2020 18:04
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Что скрывается за делом капитана авианосца "Теодор Рузвельт"

На днях капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье отстранили от занимаемого поста из-за письма в адрес командования Военно-морского флота США с просьбой принять срочные меры по борьбе с эпидемией на корабле. 3 апреля нескончаемыми аплодисментами его проводил экипаж "Теодора Рузвельта", что вызвало огромный резонанс в социальных сетях, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Хотя экипаж получил первоначальную медицинскую помощь, его капитан был отстранен от занимаемой должности с формулировкой "низкая способность суждения".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Масса американцев в условиях изоляции через интернет объединилась, требуя восстановить капитана в должности. Аналитики полагают, что в отстранении командира авианосца США "Теодор Рузвельт" у американского правительства кроется три смысла.

Во-первых, это наказание лично Бретта Крозье из-за допущенной им "утечки секретной информации", в которой была раскрыта серьезная эпидемическая ситуация на борту корабля и неэффективные противоэпидемические меры, принятые военным ведомством США. Очевидно, что действие Бретта Крозье бросило тень на высокопоставленных лиц ВМС США и показало их бездеятельность.

Во-вторых, когда на военном корабле США вспыхнула крупномасштабная эпидемия, ВМС США нужно было найти "козла отпущения", чтобы снять с себя ответственность за бездействие.

В-третьих, американская военная элита считает, что факт "утечки секрета" оказывает негативное влияние на ее общую "устрашающую силу". По мнению некоторых руководителей ВМС США, раскрытие эпидемической ситуации на корабле "Теодор Рузвельт" не только не содействует достижению цели укрепления военной мощи, но, наоборот, ставит под угрозу боеготовность и имидж всей армии.

Эти три момента отражают, что у высокопоставленных лиц ВМС США имеется единообразное с федеральным правительством США мышление по противостоянию эпидемии. Они уделяют больше внимания попыткам скрыть правду, а не тому, чтобы предпринять эффективные и своевременные противоэпидемические меры. Даже когда фактическая информация была раскрыта, вызвав взрывную общественную реакцию и социальный резонанс, правительство и ВМС предпочли не решать проблему, а переложить свою вину на других.

Политическая верхушка США уделяет внимание исключительно своим интересам даже в условиях пандемии и смертей. Жизнь народа для них вторична. Именно поэтому их решения и меры по сдерживанию и контролю над эпидемией не работали и не работают. Бюрократические привычки и проволочки, которые остаются основной характерной чертой высокопоставленной верхушки США, являются главной причиной задержки противостоянии эпидемии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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