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05.04.2020 23:14
Рубрика: Культура

Открытая книга

Людмила Чурсина - лауреат фестиваля "Дубль дв@"
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)
В этом году лауреат приза "За выдающийся вклад в киноискусство" фестиваля "Дубль дв@" - Людмила Чурсина.
Людмила Чурсина прожила множество судеб - от знойных испанок и донских казачек до императриц. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Людмила Чурсина прожила множество судеб - от знойных испанок и донских казачек до императриц. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Людмила Чурсина прожила множество судеб - от знойных испанок и донских казачек до императриц. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В фильме "Открытая книга" вы играли микробиолога Власенкову, работавшую над созданием пенициллина, который спас в войну тысячи жизней. Проблемы, занимавшие вашу героиню, и сейчас - открытая книга...

Фото: Кинопоиск
"Дубль дв@" возвращает традицию российского интернационального кино

Людмила Чурсина: Любой фильм может ассоциироваться с происходящим. Лекарство спасет людям жизнь - значит, его надо добыть. Я сначала не хотела играть главную героиню. На мой взгляд, все положительные герои однобоки. Но общение с режиссером помогло понять, как сыграть "некартонно" человека несгибаемого и стойкого.

Вы не выходите из дому?

Людмила Чурсина: Да, как вся Москва. Я человек подвижный, и мне это непривычно. С другой стороны, скопились стопки непрочитанного - и я читаю книгу Натальи Старосельской "Товстоногов". По дому хлопочу, навожу порядок.

Мне комфортно в той эпохе, где у моей героини есть судьба, и на первом плане человеческие чувства. Они вне времени

Читаю присланные сценарии, но пока не вижу, что могла бы интересного сделать. Сериалы в основном на темы "разлюбил - изменил", а о масштабных явлениях, происходящих в жизни, говорится меньше. Жизнь подсказывает новые темы постоянно - но чтобы их осмыслить, нужно время. Оно обязательно придет.

Ваши героини из разных эпох - что их роднит?

Людмила Чурсина: Незаурядные судьбы. Мне комфортно в ролях и эпохах, где на первом плане человеческие чувства.

Фото: Валерий Кичин
"Дубль дв@" представляет вашему вниманию оперу "Турандот"

Как вы относитесь к славе?

Людмила Чурсина: В школе, чтоб сделать маме подарок к 8 Марта, я работала на кирпичном заводе, стоя шесть часов по колено в воде. Так что мой путь лежал не только по ковровым дорожкам с букетами. Я никогда не любила помпезные выходы. И понимала, что слава должна жить в соседней комнате: с ней трудно расставаться. Как говорят англичане: сыграл короля, и исчезни. Чтобы не разочаровывать зрителя. Все мы на самом деле простые смертные.

Слово о лауреате

Живое олицетворение русского характера, воплощение русского и европейского типа красоты одновременно, она родилась в семье военного. Кочевое детство перебрасывало из Таджикистана и Тбилиси на Чукотку и Камчатку, в Великие Луки. Поехала в Москву поступать в авиационный институт, но поступила в театральное училище имени Щукина.

Первым в кино Чурсину заметил Лев Кулиджанов - снял в маленькой роли в фильме "Когда деревья были большими". В кино тогда актрис отбирали, чтобы достойно представляли поколение современниц. Высокая, статная Чурсина в этот ряд вписывалась превосходно. И когда она появилась в роли крепкой казачки в картине будущего мужа Владимира Фетина "Донская повесть" по Шолохову (ее партнером по фильму был великий Евгений Леонов), - по опросу массового журнала "Советский экран" Чурсина заняла вторую строчку рейтинга лучших актрис года.

Фото: iVideos/youtube.com
Фильм "Воскресенье" открывает второй день фестиваля "Дубль дв@"

Вскоре Владимир Фетин позвал ее на заглавную роль в фильм "Виринея". И снова космическая красота актрисы сигнализировала зрителям о том, какая богатая, но до поры не проявленная жизнь бушует в ее героине.

Фильм "Журавушка" Николая Москаленко в 1968-м принес актрисе приз фестиваля в Сан-Себастьяне. Героиня, как в стихотворении Симонова "Жди меня", упорно ждет с фронта своего пропавшего мужа. И тут в самом облике Чурсиной - лучшие качества русского женского характера. Цельного, сильного, светлого, того, что "коня на скаку остановит".Людмила Чурсина переиграла много разноплановых ролей. Она полюбилась в исторических картинах типа "Угрюм-реки" и "Демидовых".Была Екатериной I в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил". Знойной испанкой в байопике "Гойя, или Тяжкий путь познания". Переносилась в VI век в фильме "Русь изначальная". Катаклизмы, случившиеся с нашим кино на сломе веков, ее почти не коснулись: Чурсина и сегодня активно снимается. На фестивале "Дубль дв@" вы увидите Людмилу Чурсину в короткометражном фильме "Родная" - в роли знаменитой актрисы, которая пожертвовала искусству всю свою жизнь без остатка. Судьба жестокая и прекрасная.

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