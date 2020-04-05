Десятки россиян в Южной Корее требуют помощи от посольства

В аэропорту Сеула остаются несколько десятков россиян, как в транзитной зоне, так и в зале вылета. Честно говоря, очень какие-то противоречивые чувства по поводу тех наших людей, кто застрял в Южной Корее.

Но что-то копался в своих заметках для "РГ" и вот.

Заметка от 27 февраля

"...на официальной странице посольства РФ в Facebook появилось уведомление "О рекомендациях МИД России в связи с распространением нового коронавируса в Республике Корея, Исламской Республике Иран и Итальянской Республике". В документе отмечено, что МИД РФ "рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию, если они не вызваны крайней необходимостью".

Заметка от 19 марта

"... россиянами, особенно тем, кто находится в Южной Корее с краткосрочными визитами и в туристических целях, а не постоянно проживает в Корее, настоятельно рекомендовано воспользоваться имеющейся пока возможностью по вылету рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и "Аврора" и вернуться на родину. Одновременно категорически рекомендовано воздержаться от попыток въезда в Южную Корею в настоящее время. Об этом "Российской газете" заявил высокопоставленный дипломат из посольства Российской Федерации в Республике Корея (РК)".

Причем в личном порядке было сказано: "Вот не охота, чтобы кто-то застрял, а потом бы кричал, что дипломаты ничего не делают".

Заметка от 3 апреля

"Более сотни россиян застряли в Сеуле" и крики "нас посольство бросило!"

Заметка от 4 апреля

"Дипломаты оказали помощь застрявшим в аэропорту Сеула россиянам".

Не знаю, я таких ситуаций насмотрелся в горах, когда говорят: "Туда лучше не ходить или отказывайтесь от вершины, там может быть лавина/ идет ухудшение погоды/ опасно", но в итоге попадают люди в беду.

Конечно, все равно бросать нельзя, но хочется, чтобы туристы сделали выводы, а власти бы просто разобрались, кто действительно после 27 февраля уехал "в связи с крайней необходимостью", а кто просто "посмотреть Корею" и "потому что туры подешевели". Ну и почему после 19 марта не собрали вещи.