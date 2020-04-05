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05.04.2020 16:52
Рубрика: В мире

Экс-премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса

Текст: Константин Волков

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джебриль скончался в Каире от последствий заболевания коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает египетский новостной портал Al Youm As Sabi.

Фото: Егор Просвирников
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67-летний политик находился в больнице с 27 марта. Помимо подтвержденного заболевания коронавирусом у него также были проблемы с сердцем.

Махмуд Джебриль - первый премьер Переходного национального совета (ПНС) Ливии, он занял этот пост 23 марта 2011 года после свержения Муамара Каддафи и оставался во главе ПНС до 23 октября 2011 года, когда была провозглашена победа над режимом Каддафи.

После этого Джебриль был во главе Альянса национальных сил, получившего большинство мест во Всеобщем национальном конгрессе, которому перешла власть от сложившего полномочия ПНС.

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