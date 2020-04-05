История с коронавирусом показала, что ряд сфер, которые раньше чувствовали себя вполне уверенно, оказались невостребованными.

Какими же профессиями надо обладать, чтобы с легкостью преодолеть любой кризис? "Чтобы кризисы не были страшны, надо быть хорошим финансовым аналитиком, который может эти кризисы предвидеть и, более того, на них заработать", - считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Если же говорить о востребованности в кризис и после него, то здесь ключевой фактор не специальность, а уровень квалификации. "Высококлассные профессионалы всегда будут востребованы вне зависимости от того, чем они занимаются", - отмечает Зубец.

По мнению эксперта, нынешний кризис станет серьезным толчком к изменениям на рынке труда. "Самоизоляция показала, что бизнес-процессы с работниками, сидящими дома и связанными с офисом по интернету, неплохо работают, - говорит Зубец. - То есть кризис дал толчок сектору услуг по организации дистантной занятости. То же самое касается и дистантного образования. Соответственно, будут расти сегменты рынка, задействованные в этих услугах. Получит развитие интернет, так как нагрузка на него будет расти, соответственно, сектора, занятые развитием коммуникаций, их обеспечением и обслуживанием, получат и деньги, и дополнительную работу".

Дополнительные деньги будут вкладываться в биотехнологии по разработке вакцин. И здесь тоже появится много рабочих мест, требующих специальных знаний. Самые же кризизоустойчивые сферы - коммунальные службы, энергохозяйство, транспорт, медицина, образование. "К числу профессий, доживших из самых древних времен до сегодняшних дней, можно добавить булочников, пивоваров, музыкантов, поваров. Кстати, курьеры, которые раньше были носильщиками, это тоже очень древняя профессия", - отмечает Зубец.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что будет расти спрос на аналитиков больших данных. "Это новое направление, связанное с появлением возможности накапливать достаточно быстро массивы данных. Именно специалист по обработке и систематизации big-data становится тем связующим звеном, которое позволяет из бесконечной новостной ленты выдернуть то, что ложится в основу маркетинговых и логистических решений, помогает выстраивать стратегию и тактику работы компаний, органов власти. В эпоху глобально растущих коммуникационных связей между людьми становятся все более востребованными психологи. Хороший психолог поможет выйти из любого кризиса - как личного, так и связанного с глобальными изменениями", - уточняет эксперт.