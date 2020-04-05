Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдержать от взрывного роста

России пока удается не сорваться во взрывной рост числа заболевших коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Это удается сделать благодаря режиму самоизоляции. Ведь если заболевшие люди передвигаются и находятся в общественных местах, то они сразу заражают много окружающих. "Каждый заболевший заражает еще трех человек. А они в свою очередь заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена",- отметила Попова. Сделать это можно, только разобщив людей, подчеркивает глава Роспотребнадзора.

По ее словам, если не давать ситуации развиваться, вирус потеряет свою силу и власть и перестает захватывать новые территории.

В отличие от стандартного гриппа, коронавирус пока малоизучен и достаточно заразен.