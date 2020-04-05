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05.04.2020 15:33
Рубрика: Спорт

Футболист сборной Англии устроил секс-вечеринку во время карантина

Текст: Сергей Сокольский

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер устроил вечеринку с девушками по вызову. На следующий день он призвал болельщиков соблюдать требования карантина.

Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi
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По информации The Sun, футболист воспользовался услугами двух экскортниц. Сообщается, что Уокер пытался скрыть свою личность, однако одна из девушек узнала игрока. На следующий день футболист выпустил видеообращение к фанам, в котором призвал "оставаться дома, мыть руки, следовать рекомендациям. Понятно, что это нелегко, но мы должны думать о здоровье других людей".

Вчера вечером Уокер выступил с публичными извинениями. "Я понимаю, что как футболист являюсь для многих ролевой моделью. В этом смысле, я хочу извиниться перед моей семьей, перед клубом, болельщиками и всеми за свой разочаровывающий проступок. Мои действия абсолютно не соответствовали тому, как необходимо себя вести во время карантина".

В "Манчестер Сити" уже заявили, что расстроены поведением игрока. В ближайшее время клуб определится со штрафом за несоблюдение игроком правил социального дистанцирования.

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