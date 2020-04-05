Футболист сборной Англии устроил секс-вечеринку во время карантина

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер устроил вечеринку с девушками по вызову. На следующий день он призвал болельщиков соблюдать требования карантина.

По информации The Sun, футболист воспользовался услугами двух экскортниц. Сообщается, что Уокер пытался скрыть свою личность, однако одна из девушек узнала игрока. На следующий день футболист выпустил видеообращение к фанам, в котором призвал "оставаться дома, мыть руки, следовать рекомендациям. Понятно, что это нелегко, но мы должны думать о здоровье других людей".

Вчера вечером Уокер выступил с публичными извинениями. "Я понимаю, что как футболист являюсь для многих ролевой моделью. В этом смысле, я хочу извиниться перед моей семьей, перед клубом, болельщиками и всеми за свой разочаровывающий проступок. Мои действия абсолютно не соответствовали тому, как необходимо себя вести во время карантина".

В "Манчестер Сити" уже заявили, что расстроены поведением игрока. В ближайшее время клуб определится со штрафом за несоблюдение игроком правил социального дистанцирования.