Где и как заказать продукты на дом

Онлайн-доставка продуктов и товаров на дом становится все популярнее среди россиян, многие из которых все чаще отказываются от привычных походов по магазинам. Быстро, удобно и главное - не нужно таскать тяжелые сумки с покупками. "РГ" сделала подборку онлайн-сервисов, которые доставляют заказы на дом.

Сбермаркет

География и режим. Сервис охватывает более 30 российских городов. Заказы принимаются круглосуточно. Доставка ежедневная. Ее время зависит от города, где сделан заказ.

Как заказать. Оформление заказа на сайте. Оплата - банковской картой.

Цена вопроса. Сумма первой доставки стандартного заказа составит 98 рублей. Последующие заказы обойдутся в 158 рублей. За нестандартные заказы весом более 30 килограмм придется доплатить.

Metro Cash&Carry

География и режим. Охватывает более 20 российских городов. Доставка в регионы, которых нет на сайте компании, согласовывается в индивидуальном порядке. Оформление заказа круглосуточно. Служба доставки работает без выходных с 7.00 до 23.00. Минимальное время ожидания доставки - 2 часа.

Как заказать. Оформить заказ можно на сайте магазина, заполнив специальную форму.

Цена вопроса. Зависит от адреса и времени доставки. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге сумма составит 299 рублей. В других городах доставка обойдется в 199 рублей.

Торгмастер

География и режим. Свердловская область, города Уральского федерального округа (Тюмень, Сургут, Нефтеюганск, Уренгой, Надым и другие), а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Во всех районах Екатеринбурга доставка товаров на дом работает ежедневно, в остальных - от трех раз в неделю до нескольких раз в месяц.

Как заказать. На сайте компании или по телефону.

Цена вопроса. Доставка по Екатеринбургу при заказе от 2 тысяч рублей будет бесплатной. В других районах Свердловской области рассчитывать на бесплатную доставку можно, если сумма заказа превышает 5 тысяч рублей. Для городов Уральского Федерального округа этот лимит составляет 10 тысяч рублей.

Ашан

География и режим. Сервис по доставке охватывает более 40 городов. Если заказ оформлен до 12.00, его могут привезти в тот же день.

Как заказать. Заказать можно на сайте или в приложении магазина. Для оформления впервые требуется пройти регистрацию. Доставка - либо курьером, либо самовывоз из магазина.

Цена вопроса. Цена будет отличаться в зависимости от региона. К примеру, в Москве в пределах МКАД доставка будет бесплатной, если сумма заказа превышает 4 тысячи рублей. Доставка в зависимости от габаритов заказа в Тюмени, Уфе, Челябинске, Красноярске, Барнауле, Симферополе будет стоить от 49 до 599 рублей.

Утконос ОНЛАЙН

География и режим. Доставка заказов по Москве и Московской области, в Тулу, Калугу, Завидово и Тверь. Сервис работает круглосуточно.

Как заказать. Оформить доставку можно через специальное приложение, на сайте магазина, а также по телефону контактного центра.

Цена вопроса. Минимальная сумма заказа - 3 тысячи рублей. Доставка по Москве внутри МКАД бесплатная. Также можно получить заказ самостоятельно - в одном из 35 продуктоматов. В этом случае минимальная стоимость заказа должна быть не менее 1 тысячи рублей.

"ВкуссВилл"

География и режим. Заказы принимаются по Москве, а также Красногорску, Химкам и Мытищам. В других городах продукция доступна через партнеров и маркетплейсы. Сделать заказ и получить его на дом можно с 9.00 до 21.00. Время курьера в пути - около 39 минут.

Как заказать. Скачать приложение. Сумма оплаты после заказа автоматически спишется с банковской карты.

Цена вопроса. Доставка составляет 149 рублей. При оформлении заказа еще 12 рублей спишется за пакет. Первая доставка через приложение будет бесплатной.

Perekrestok.ru

География и режим. Доставка по Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Получить заказ можно с 8.00 до 00.00 - до 5 дней с момента оформления покупки. Организована бесконтактная доставка - до двери.

Как заказать. Оформление заказа онлайн, на сайте интернет-магазина.

Цена вопроса. Минимальная сумма заказа для Москвы и Московской области - 3 тысячи рублей, для Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 2 тысячи рублей. Если заказ превышает 5 тысяч рублей, то доставка будет бесплатной.

"Пятерочка"

География и режим. Доставка по Москве. Время курьера в пути - 60 минут. Общий объем заказа - до 30 килограмм. Работает сервис с 9.00 до 21.00. Оплата покупок только банковской картой.

Как заказать. Скачать мобильное приложение и оформить заказ.

Цена вопроса. Стоимость доставки составляет 199 рублей.

"Яндекс. Еда".

География и режим. Доставка готовой еды из ресторанов. Сервис работает в 33 городах России и Казахстана. В Москве сделать заказ можно круглосуточно. В большинстве других городов онлайн-сервис доступен до 23:00. Среднее время доставки из ресторанов - 33 минуты с момента заказа.

Как заказать. Для заказа еды из ресторана необходимо установить приложение, либо сделать это на сайте. Заказы доставляются бесконтактно - до дверей.

Цена вопроса. Стоимость доставки зависит от удаленности ресторана от пользователя, текущего спроса и общей стоимости блюд в заказе.

"Элементари"

География и режим. Доставка уже готовых ингредиентов для быстрого приготовления блюд дома. Сервис работает по Москве и области. Время работы с 6.00 до 23.00.

Как заказать. Оформление заказа на сайте или в мобильном приложении.

Цена вопроса. Стоимость доставки зависит от адреса и суммы заказа. В среднем - это 400 рублей. Если заказ внутри МКАД на сумму более 2,4 тысячи рублей, то покупку курьер доставит бесплатно.