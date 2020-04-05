Глава Роспотребнадзора назвала возраст больных коронавирусом

Около 80 процентов россиян, заразившихся коронавирусом, это люди в возрасте от 18 до 60 лет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

По ее словам, большинство из этих людей вернулись из-за границы. Это - наиболее активная часть населения. Порядка 15% больных - это те, кому за 60 лет. Около 5% заболевших - это дети. По словам Поповой, все, кто прибывают в страну из-за границы будут проходить тестирование на обнаружение короновируса, но в режиме изоляции.

"Наш опыт показывает, что у человека после перелета меняется состояние слизистой, и поэтому в момент, когда человек выходит из самолета, труднее всего найти возбудитель, поэтому нужно его поместить в изоляцию и после этого обследовать", - пояснила она.

По словам Анны Поповой, для защиты от нового коронавируса достаточно закрыть лицо, но нет необходимости использовать для этого маски с высокой степенью защиты. Выходя на улицу, необходимо прикрывать рот и нос, считает глава ведомства.