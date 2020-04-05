Коронавирус, с которым сейчас борятся по всей России, был завезен к нам из Европы, в первую очередь, из Италии, Франции, Испании, а также ОАЭ, сообщила глава оперативного штаба по противодействую распространения коронавирусной инфекции вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Это показал анализ количества заболевших COVID-19 из числа вернувшихся в Россию из зарубежных поездок в феврале-марте. Всего, по словам Голиковой, инфицированные люди вернулись из 73 стран. Первая волна заболевших, как подтверждал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, - это были туристы, вернувшиеся из-за рубежа. Сейчас идет вторая волна - тех, кто заразился уже внутри страны. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, таких сегодня уже четверть от общего числа заболевших.

Голикова отметила, что трудно прогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью в течение ближайшего времени. Это зависит от многих переменных факторов, причем не только от мер, предпринимаемых властями и службами здравоохранения, но также и от того, насколько дисциплинированно и ответственно ведет себя население.

"Ни один прогноз по всем использованным нами моделям не подтвердился по истечению времени, потому что ни одна математическая модель на сегодняшний день не может полностью учесть влияние тех мер, которые принимает та или иная страна для купирования ситуации. Ну и, безусловно, каждая популяция имеет свои особенности с точки зрения течения заболевания", - сказала Голикова.

Сейчас на первом месте по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения находится Москва, на втором - Коми, на третьем - Бурятия, - сообщила Голикова. Следом за первой тройкой по доле заболевших следуют Санкт-Петербург, Московская область, Республика Калмыкия, Калининградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пензенская область. Но ситуация меняется каждый день, и география распространения вируса расширяется.

Конечно, показатель заболеваемости зависит не только от количества обращений за медицинской помощью, но и от охвата населения тестированием. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ближайшее время количество тестов, выполняемых в стране за сутки, вырастет до 34-37 тысяч.