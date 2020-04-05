Новости

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной 22:54
ВОЗ: более 5 тысяч человек умерли от коронавируса за последние сутки 22:33
Вылеченная от COVID-19 крымчанка рассказала историю болезни своей семьи 22:22
Игроки "Динамо" согласились снизить свою зарплату на 40 процентов 22:16
В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом 22:04
Трое священников заразились коронавирусом в Москве 21:47
Миллионы индийцев зажгли огни в знак единства в борьбе с коронавирусом 21:13
В Крыму поместят в обсерватор не имеющих условий для карантина 21:09
Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде 20:55
В Эквадоре родственникам жертв коронавируса выдают картонные гробы 20:43
В Крыму расширен список работающих предприятий 20:42
Режиссер "Хищных птиц" объяснила, почему фильм провалился в прокате 20:29
В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля 20:20
Смолов согласовал с "Сельтой" свой вылет в Россию 20:14
Глава Роспотребнадзора назвала возраст больных коронавирусом 20:06
В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса 20:00
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу 19:56
В Беларуси не собирались организовывать бой Хабиба с Фергюсоном 19:54
В Ялте сгорело 2,5 гектара заповедного леса 19:53
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту 19:52
Экологи покажут, как правильно сделать скворечник 19:51
Их еще можно купить новыми: "Копейки", "Жигули" и "Волги" без пробега 19:49
В Грузии посетителей рынка обязали отдавать наличные на дезинфекцию 19:36
ВФЛА опубликовала антидопинговые критерии отбора в сборную России 19:32
На Среднем Урале дали послабления бизнесу 19:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
05.04.2020 21:40
Рубрика: Общество

Вирус опроверг прогнозы

Эпидситуация остается под контролем
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)
Коронавирус, с которым сейчас борятся по всей России, был завезен к нам из Европы, в первую очередь, из Италии, Франции, Испании, а также ОАЭ, сообщила глава оперативного штаба по противодействую распространения коронавирусной инфекции вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Это показал анализ количества заболевших COVID-19 из числа вернувшихся в Россию из зарубежных поездок в феврале-марте. Всего, по словам Голиковой, инфицированные люди вернулись из 73 стран. Первая волна заболевших, как подтверждал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, - это были туристы, вернувшиеся из-за рубежа. Сейчас идет вторая волна - тех, кто заразился уже внутри страны. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, таких сегодня уже четверть от общего числа заболевших.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса

Голикова отметила, что трудно прогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью в течение ближайшего времени. Это зависит от многих переменных факторов, причем не только от мер, предпринимаемых властями и службами здравоохранения, но также и от того, насколько дисциплинированно и ответственно ведет себя население.

"Ни один прогноз по всем использованным нами моделям не подтвердился по истечению времени, потому что ни одна математическая модель на сегодняшний день не может полностью учесть влияние тех мер, которые принимает та или иная страна для купирования ситуации. Ну и, безусловно, каждая популяция имеет свои особенности с точки зрения течения заболевания", - сказала Голикова.

Сейчас на первом месте по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения находится Москва, на втором - Коми, на третьем - Бурятия, - сообщила Голикова. Следом за первой тройкой по доле заболевших следуют Санкт-Петербург, Московская область, Республика Калмыкия, Калининградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пензенская область. Но ситуация меняется каждый день, и география распространения вируса расширяется.

Глава Роспотребнадзора назвала возраст больных коронавирусом

Конечно, показатель заболеваемости зависит не только от количества обращений за медицинской помощью, но и от охвата населения тестированием. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ближайшее время количество тестов, выполняемых в стране за сутки, вырастет до 34-37 тысяч.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Собянин объяснил принятие жестких мер в Москве из-за коронавируса
СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью
В Госдуме изучат публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно