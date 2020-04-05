Греция из-за коронавируса закрывает уже второй лагерь мигрантов

Министерство по делам миграции Греции заявило 5 апреля, что закрывает на двухнедельный карантин уже второй лагерь мигрантов на материковой части страны из-за обнаруженного носителя коронавируса.

На этот раз им оказался 53-летний афганца, живущего с семьей в лагере Малакаса в 40 километрах от Афин. Его анализы на COVID-19 дали положительный результат. В настоящий момент больной отправлен в больницу в столице.

На прошлой неделе был закрыт лагерь Рицона в центральной части страны - там обнаружилось 20 больных коронавирусом.

В греческих лагерях для мигрантов живут порядка 110 тысяч человек, причем порядка 40 тысяч - на островах, где лагеря особенно переполнены. Пока что на островах вирус найден не был, однако министр по делам миграции Панагиотис Митарачис уже отметил в интервью SkaiTV, что "применить экстренные меры на островах будет сложно".

Власти Греции планируют переместить всех обитателей лагерей для мигрантов в специальные закрытые центры содержания на островах, однако жители островов выступают против. Всех мигрантов, прибывших после 1 марта, власти направляют в отдельных закрытый лагерь.

В Греции на настоящий момент 1 673 случая заболевания коронавирусом, 68 человек скончались.