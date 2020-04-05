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05.04.2020 22:16
Рубрика: Спорт

Игроки "Динамо" согласились снизить свою зарплату на 40 процентов

Текст: Илья Соболев

Московское "Динамо" объявило о заключении коллективного соглашения с игроками основной команды, по которому на время самоизоляции их зарплата снизится на 40 процентов. В заявлении, опубликованном на официальном сайте "бело-голубых", говорится, что ограничение будет действовать с 1 апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса.

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"Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба. Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно", - отмечается в заявлении.

Ранее в российской Премьер-лиге на понижение зарплат пошли футболисты казанского "Рубина", "Уфы" и "Спартака". Напомним, все футбольные соревнования в России приостановлены как минимум до 31 мая.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва)

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