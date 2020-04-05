Из-за нехватки халатов врачи Нью-Йорка наденут на работе мусорные мешки

Мусорные мешки и дождевики предстоит надевать для работы врачам из нью-йоркского Бруклина из-за нехватки халатов, передает РИА Новости со ссылкой на СNN. Имевшийся запас врачи раcходовали за полтора дня, а поставок из госзапаса предстоит ждать несколько дней, заявил президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

"Мы не можем ждать, когда нас обеспечат госзапасом. Как нам известно, госзапас истощен. Поэтому нам нужно быть изобретательными", - объяснил Райли решение медиков переодеться в мешки.

Ранее о проблеме с запасами медикаментов заявлял и мэр города Билл де Блазио.

Напомним, что Нью-Йорк в данный момент является одним из центров распространения пандемии коронавируса в мире. В городе зафиксированы более 100 тысяч случаев заражения, а число умерших приближается к трем тысячам.