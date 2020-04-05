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05.04.2020 00:52
Рубрика: В мире

Из-за нехватки халатов врачи Нью-Йорка наденут на работе мусорные мешки

Мусорные мешки и дождевики предстоит надевать для работы врачам из нью-йоркского Бруклина из-за нехватки халатов, передает РИА Новости со ссылкой на СNN. Имевшийся запас врачи раcходовали за полтора дня, а поставок из госзапаса предстоит ждать несколько дней, заявил президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

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"Мы не можем ждать, когда нас обеспечат госзапасом. Как нам известно, госзапас истощен. Поэтому нам нужно быть изобретательными", - объяснил Райли решение медиков переодеться в мешки.

Ранее о проблеме с запасами медикаментов заявлял и мэр города Билл де Блазио.

Напомним, что Нью-Йорк в данный момент является одним из центров распространения пандемии коронавируса в мире. В городе зафиксированы более 100 тысяч случаев заражения, а число умерших приближается к трем тысячам.

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