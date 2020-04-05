С начала марта суточное потребление электроэнергии уже упало к апрелю на 10%, с 3108 тысяч МВт•ч до 2792 тысяч МВт•ч, а если считать с первых рабочих дней января на 13% с 3213 тысяч МВт•ч. По сравнению с данными прошлого года за три первых месяца, в этом году снижение потребления составило 1,1%. Впрочем эксперты пока связывают это больше не с карантином, а с теплой зимой.

"Снижение электропотребления в последние месяцы связано в основном с погодой. Январь, февраль и март 2020 года оказались теплее на 2,5 градуса, чем в прошлом или в 2018 году", - пояснил руководитель направления регулирования энергорынков VYGON Consulting Николай Посыпанко. Он подчеркнул, что в последнюю неделю марта к фактору погоды добавились порядка 5-7% снижения из-за введения режима изоляции и объявления нерабочих дней. Это подтверждает статистика. На первые дни режима изоляции 23, 24 и 25 марта пришлись близкие к максимальным с начала месяца пики спроса на электроэнергию, и именно в эти дни средняя температура за день в России ненадолго стала отрицательной, но при повышении температуры началось резкое снижение энергопотребления.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Сергей Тихонов

Это не означает, что пандемия и ограничительные меры не сильно влияют на динамику спроса на электричество. Просто фактор изоляции еще не успел полностью на нем сказаться. И если отъезд многих людей из городов на дачи и в загородные дома лишь территориально перераспределил нагрузку на электросети, то остановка работы предприятий, переход на удаленный режим, закрытие многих торговых точек и развлекательных учреждений, а также ограничение передвижения людей прямо скажутся на объемах потребляемой электроэнергии.

"Поскольку карантин продлен до майских выходных, уже в апреле мы, по всей видимости, увидим минимум 10% снижения электропотребления за счет фактически парализованной сферы розничных услуг, переведенного на дистанционный режим образования и снижения спроса на перевозки", - считает Посыпанко.

В исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) приводятся оперативные данные с 30 марта по 3 апреля. По отношению к предыдущей неделе в этот период энергопотребление снизилось на 8,1%, что соответствует падению среднесуточной экономической активности на 11-13%. И это уже с поправкой на среднесуточную температуру воздуха.

По мнению Посыпанко, если меры по борьбе с пандемией в России и ЕС продолжат воплощаться во всеобщей изоляции, это приведет к коллапсу экономики сферы офлайн-услуг и торговли, сжатию строительства и транспорта. Вслед за ними снизится спрос на продукцию промышленности, что может вылиться в 20-25% снижения к лету, считает эксперт.