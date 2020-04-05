Кабмин поручил Минпромторгу обеспечивать медорганизации средствами защиты

Минкомсвязи совместно с МИД должно создать единую информационную систему по идентификации граждан, возвращающихся из-за рубежа, которая позволит исключить риски распространения ими заболевания, в том числе в связи с возможными нарушениями режимов самоизоляции и карантина.

МИД и Минтранс также обсудят с Китаем целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан этой страны, находящихся в России и не имеющих возможность вернуться домой из-за действующих ограничений.

Минздраву и Роспотребнадзору вместе с регионами надлежит еще раз выверить данные по планируемым к развертыванию дополнительным инфекционным койкам, оценить готовность медучреждений к приему возможных больных, доукомплектовать их там, где необходимо, медицинскими кадрами. Минпромторг в приоритетном порядке обеспечит снабжение соответствующих служб и медорганизаций средствами индивидуальной защиты.

Из медицинских учреждений, готовящихся к перепрофилированию для приема инфицированных коронавирусом, пациенты будут переведены в другие больницы. Минздраву подчеркнуто обратить особое внимание на больных, перенесших оперативное вмешательство, требующих экстренной и неотложной медицинской помощи.