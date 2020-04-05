Как Южной Корее и КНДР удалось справиться с COVID-19

Когда в конце января этого года власти КНДР приостановили авиационное и железнодорожное сообщение с другими странам, то в отношении мер Страны чучхе в мировых СМИ хватало ехидных комментариев. Масла в огонь подлили и дополнительные шаги, когда КНДР стала оставлять на карантин даже грузы. С 13 февраля же страна вообще ушла в полную изоляцию, прекратив работу абсолютно всех погранпереходов. Всем иностранцам, которые в то время оставались в Северной Корее, было предписано оставаться по месту проживания, без права покидать своим дома или территорию посольств. Представители ряда западных представительств не особо были рады карантину, а потому многие из них предпочли вылететь единственным рейсом, который специально ради этого осуществили корейцы 9 марта, вывезя несколько десятков человек во Владивосток.

Те, кто остались в КНДР, признавали, что меры были очень строгие и напоминали чем-то домашний арест: никаких выходов в город, никаких встреч с представителями Северной Кореи. Разрешен был лишь выезд грузовиков с мусором по маршруту "посольство - полигон для мусора - посольство", без каких-либо отклонений. С начала марта власти КНДР стали ослаблять меры, разрешив выходить в город и посещать некоторые объекты, список которых составили северокорейцы.

Правда к тому времени над Страной чучхе уже перестали смеяться, так как коронавирус бушевал уже вовсю в Китае, Южной Корее, а также стал перекидываться в Европу и другие страны. Власти КНДР же постоянно заявляли одно и то же: "Случаев заражения COVID-19 в стране не зарегистрировано", но многие западные эксперты этому не верили, утверждая, что КНДР почти никогда не признается в наличии каких-то проблем, а некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники стали сообщать о сотнях умерших от коронавируса. Впрочем, информация о смертях в КНДР так и не нашла иных подтверждений.

На днях посольство Российской Федерации в Пхеньяне сообщило, что оно получили ноту Протокольного департамента МИД КНДР, которая была адресована всем аккредитованным в Пхеньяне посольствам и представительствам международных организаций. В ней по сути сообщалось, что все ограничительные меры в отношении иностранцев сняты и им "вновь разрешено посещение всех столичных магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания и Центрального рынка на улице Тхониль". Ранее СМИ КНДР заявили, что 10 апреля власти КНДР намерены собрать на заседание свой парламент - Верховное народное собрание, где будут представлены депутаты из всех регионов страны.

Таким образом теперь уже можно точно констатировать, что реакция КНДР на коронавирус оказалась успешной. Действительно, иногда может быть представители Страны чучхе и их СМИ отнюдь не спешат сообщать о своих проблемах, но будь у них эпидемия COVID-19, это было бы трудно скрыть. Так или иначе информация уже бы просочилась и подтвердилась. Кроме того, вряд ли бы в условиях эпидемии северокорейские власти позволили иностранцам вернуться к тому режиму, который существовал в "докоронавирусные" времена. Сами же граждане Страны чучхе, если судить по видеоматериалам и фотографиям, которые предоставляют в том числе иностранцы, также свободно гуляют по Пхеньяну. Пожалуй, что здесь можно в полной мере согласиться с тем, что в своей страничке на Facebook написало посольство Российской Федерации, комментируя ситуацию с COVID-19 в КНДР: "Мы с удовлетворением восприняли информацию об очередном ослаблении ограничительных мер, действовавших здесь в течение двух месяцев. Расцениваем ее как свидетельство эффективности предпринимаемых руководством КНДР мер по предотвращению проникновения в страну коронавируса нового типа".

Западные СМИ и эксперты также это признали. "Оглядываясь назад, можно сказать, что первоначальная реакция властей КНДР оказалась оправданной", - написал англоязычный портал NK News, который специализируется на новостях про Северную Корею.

Про Южную Корею информации всегда было куда больше, правда и история борьбы южан с COVID-19 оказалась куда более драматичной, но если сравнивать с тем, что происходит в США и Европе, то из здесь Корея (правда теперь Южная) оказалась примером для подражания.

Власти Юга хотя с самого начала ждали прихода вируса из Поднебесной, но, несмотря на принятые меры, COVID-19 смог проникнуть в страну, хотя и не без помощи последователей секты "Синчхочжи", которые ввели в заблуждение местных медиков. В итоге с конца февраля и примерно до середины марта ситуация выглядела достаточно угрожающей: количество инфицированных быстро росло в главном очаге на юго-востоке, а коронавирус медленно пробирался и в другие регионы Кореи.

Правда, теперь и южнокорейцы смогли вздохнуть поспокойней. Число выздоровевших уже превысило 60 процентов, численность тех, кто побеждает инфекцию и выписывается из карантина стабильно превышает количество новых заболевших, а смертность остается на уровне менее двух процентов. В стране же не вводился массовый карантин, продолжают работать кафе, рестораны, многие общественные заведения, а народ чисто психологически расслабился и начал устраивать массовые пикники. Это, кстати, и беспокоит местные власти, которые постоянно предупреждают, что "вирус отступает, но еще не побежден", а преждевременная эйфория может обернуться повторной массовой вспышкой коронавируса.

Так или иначе, но в любом случае можно признать, что Южная Корея сейчас хотя и не полностью пока освободилась от COVID-19, но как минимум смогла переломить ситуацию и сделала это довольно быстро. Факторы, которые помогли Югу добиться перелома, мы описывали подробно ранее, здесь лишь скажем, что сильно помог опыт борьбы с коронавирусом MERS в 2015 г., оперативная система отслеживания контактов всех заражённых и их изоляция, а также понимание общественностью, что все вводимые меры надо соблюдать, иначе потом может быть хуже.

Если же сравнивать то, как развивается ситуация с COVID-19 на Юге и Севере Кореи, то очевидно, что страны пошли несколько разными путями, хотя были схожи в том, что либо заблаговременно (КНДР) либо достаточно быстро (Республика Корея) отреагировали на инфекцию, решив, что лучше ограничить себя в чем-то и мобилизовать максимум ресурсов сейчас, чем столкнуться с полномасштабным кризисом потом. В итоге так и получилось, что теперь мы изучаем опыт обеих Корей, который доказал свою эффективность.