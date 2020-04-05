По оценкам Министерства иностранных дел РФ, сейчас за границей находятся более 30 тысяч россиян. Однако реальные цифры станут понятными только после того, как желающие вернуться на родину сообщат о себе через сайт госуслуг. Нет ясности, есть ли среди находящихся за рубежом соотечественников заболевшие коронавирусом. А такое вполне возможно с учетом того, что многие россияне продолжают ночевать в аэропортах в ожидании вылета. Среди попавших в беду - семьи с детьми, пожилые люди.

Но, рассуждая о сложившейся ситуации, будет лицемерным не напомнить, почему она сложилась. Ведь о том, что остающимся за рубежом жителям РФ следует в условиях пандемии как можно быстрее вернуться на родину, неоднократно предупреждало внешнеполитическое ведомство. Но, судя по записям в соцсетях, прислушались к этим рекомендациям не все. До конца марта россияне как ни в чем не бывало вылетали в Таиланд, о чем с гордостью писали на интернет-площадках. И далеко не все отдыхавшие на далеком Занзибаре, в Индии или на острове Фиджи торопились перебронировать билеты.

Напротив, многие путешественники тянули до последнего, рассчитывая, что все "рассосется", и, только получив СМС-сообщение об отмене обратных рейсов, начинали суетиться. Но драгоценное время было потеряно.

Надо признать, что сегодня застряли за рубежом в основном те, кто самостоятельно организовывал свою поездку. А это далеко не бедные люди, которые отправились посмотреть мир явно не на последние сбережения. Как сообщает МИД, примерно две третьих граждан РФ, кто сегодня хотел бы вылететь на родину, находятся в Таиланде. В том числе это те, кто жил длительное время в этой стране или зимовал в ней, когда там была возможность, не выезжая в Россию, продлить визу. Эти люди были уверены, о чем неоднократно сообщали в блогах, что возвращаться на родину им не придется. И тем не менее, искренне возмущаясь такой, граничащей с эгоизмом недальновидностью, надо признать: какими бы ни были причины, по которым эти люди задержались за рубежом в разгар пандемии, все они россияне и в этом качестве вправе рассчитывать на помощь государства. В том числе в таком важнейшем вопросе, как возвращение на родину.

Правительство уже перечислило МИД РФ 500 миллионов рублей на помощь гражданам оказавшимся за рубежом и не имеющим возможности самостоятельно вернуться в Россию. Эти деньги направят адресно тем, кто оказался в бедственном положении. В своем "Фейсбуке" официальный представитель МИД Мария Захарова написала: "Мы сдаваться не намерены и пройдем этот путь вместе с нашими гражданами. Мы готовы работать с Уполномоченными по правам человека России и субъектов Федерации для решения гуманитарных вопросов сограждан. С самими субъектами тоже будем работать, чтобы там своих не забывали".

В распоряжении Оперативного штаба говорится о временной, до понедельника, приостановке возвращения россиян. И это вселяет надежду, что процесс этот обязательно возобновится со всеми необходимыми эпидемиологическими ограничениями. Это нужно нам всем, чтобы мы и дальше могли гордиться и уверенно примеривать на себя знаменитую фразу "Русские своих не бросают", сказанную генералом Михаилом Скобелевым в ходе Балканской кампании 1877-1878 годов.

Официально

Правительство утвердило порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом и не имеющим возможности самостоятельно вернуться в Россию из-за ситуации в мире с коронавирусом. Для получения помощи они должны заполнить на едином портале госуслуг специальную форму. Органы власти проверят достоверность фактов и обстоятельства пребывания заявителя в другой стране. После проверки в течение 24 часов специальная комиссия МИД принимает положительное решение или отказывает, если вскрывается недостоверная информация. Граждане узнают о результате по СМС и через электронную почту. Таким же образом им будут сообщать о дате и времени прибытия спецрейса для вывоза в Россию. В день на одного человека предусмотрена матпомощь в размере 2400 рублей, на ребенка в возрасте до 14 лет - 1600 рублей в сутки. Средства будут переводиться на счет, открытый в российском банке.

Подготовил Владимир Кузьмин

Между тем

"Аэрофлот" временно отменил часть рейсов по России из-за падения спроса на перевозки в связи с коронавирусом. Перевозчик предложил альтернативные варианты полетов. Часть рейсов отменена с 4 апреля.

Например, число рейсов в неделю из Москвы в Архангельск сократилось с 28 до 8, в Астрахань - с 21 до 7, во Владивосток - с 14 до 7, в Сочи - с 77 до 32, а в Санкт-Петербург - со 140 до 70. Пассажирам отмененных рейсов предложено улететь с теми, которые остались.

С 1 апреля по 31 мая полеты прекратила "Победа", входящая в группу "Аэрофлот". Клиентам отмененных рейсов с датами вылета с 1 апреля по 31 мая 2020 года в компании пообещали вернуть деньги на счет в личном кабинете. Потратить их можно будет на любой рейс компании до 1 июня 2021 года. Как пояснили в минтрансе, деньги за авиабилеты по "невозвратным" тарифам вернут полностью, если рейс по внутренним направлениям отменен самой компанией.

Подготовил Евгений Гайва