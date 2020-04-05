Как объединилась страна в стремлении помочь в сложной ситуации

Еще 21 марта в России был запущен проект для граждан и организаций, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером и узнать новости в период пандемии коронавируса.

Организаторы проекта обратились ко всем с воззванием - если хотите сделать доброе дело, помочь тому, кто в этом действительно нуждается, приходите на наш официальный сайт: мывместе2020.рф. И пояснили, что общероссийская акция взаимопомощи рассказывает о новых возможностях и позволяет каждому, будь то крупный бизнес или отдельный гражданин, предложить свои услуги и поддержку в этот непростой для всех период.

Прошло две недели, и все мы увидели, что, по сути, в этот проект превратилась вся страна. И организации, и простые люди стараются сделать все, чтобы помочь другим - тем, кто оказался в сложной ситуации. От ночных выходов на балконы и аплодисментов врачам до посильной материальной помощи.

Только в столице - дизайнеры шьют маски, шеф-повара дают онлайн мастер-классы, раскрывая секреты, кафе организовали доставки еды, российский интернет проводит акции, чтобы люди не скучали в самоизоляции.

Перечислять все примеры мужества и взаимовыручки россиян не хватит места. Но вот лишь несколько, взятых и на портале мывместе2020.рф, а также - из жизни и СМИ.

"Таврида на удаленке" проводит онлайн мастер-классы для детей. Участники проектов арт-кластера "Таврида" со всей России выступили с инициативой проведения мастер-классов для детей, которые находятся в изоляции и испытывают недостаток творческих занятий. Ежедневно с 7 по 30 апреля на онлайн-платформах ZOOM и Skype - персональные занятия от молодых деятелей культуры и искусств, участников и выпускников форума "Таврида". Мастер-классы охватывают самые популярные и востребованные творческие направления: музыка, изобразительное искусство, актерское мастерство, хореография, рукоделие и литература. Стать участником проекта могут дети в возрасте от 4 до 14 лет. Для этого родителям необходимо заполнить заявку на сайте Всероссийской акции "Мы вместе", в социальных сетях арт-кластера "Таврида" или на сайте Российского движения школьников рдш.рф. Продолжительность мастер-классов - от 20 до 60 минут в зависимости от возраста ребенка.

В Вологде сыроварня "Сырмейстер" предоставила несколько наборов сыров для пенсионеров. Волонтеры вручают их пожилым людям, которые обратились за помощью на горячую линию ОНФ.

Авиакомпания S7 Airlines каждый день начисляет по 100 миль S7 Priority тем, кто остался дома. "Лучшее, что каждый из нас может сделать в борьбе с пандемией сегодня, - это ограничить свои перемещения и оставаться дома. Мы верим, что путешествия снова вернутся в нашу жизнь. Возможно, не сейчас, но позже - обязательно. Мы поддерживаем всех, кто соблюдает карантин, и начисляем мили за каждый день, проведенный дома", - сказано в обращении компании. Людям нужно лишь каждый день подтверждать свое присутствие дома нажатием кнопки "Я дома" на странице компании.

Василина - школьница из Тульской области предложила всем, кто скучает на карантине, почитать сказки по WhatsApp. В письме 9-летняя ученица 3 класса Воскресенской СОШ написала, что выразительно читает книги, и будет рада развлечь детей не только чтением, но и простым общением. Жизнерадостная девочка даже стала героем сюжета "Первого канала". Уже в первый день Василина получила почти сотню звонков и сообщений с просьбой почитать. Причем, не только от детей, но и от взрослых. Теперь Василина читает сказки и жителям России, и других стран. Среди ее слушателей - дети и взрослые с Украины, из Белоруссии, Испании, Франции, Португалии и даже Шотландии.

Социальная столовая города Якутска работает с 2017 года. Здесь готовят обеды для многодетных и неполных семей, безработных людей, одиноких пенсионеров, погорельцев. С введением режима самоизоляции в заведении встал вопрос: как кормить посетителей? На помощь пришел Республиканский волонтерский центр. Его участники стали развозить обеды по домам одиноких пожилых людей. Еще 26 марта волонтеры развезли 20 комплектов из борща, макарон с тушеным мясом и овощами, салата из свежей капусты и моркови, сладкого пирога и хлеба. Помощь стала ежедневной. По словам руководителя столовой Ирины Гузовой, каждый день готовятся свежие блюда и меню не повторяется.

Холдинг "Аэропорты Регионов" ежедневно обеспечивает бесплатным трехразовым питанием одиноких пожилых людей старше 65 лет, находящихся дома на самоизоляции. В акции задействованы кейтеринговые службы четырех аэропортов холдинга - Курумоч (Самара), Кольцово (Екатеринбург), Стригино (Нижний Новгород) и Платов (Ростов-на-Дону). Планируется, что каждый из них будет готовить три тысячи рационов питания каждый день.

В Ростове-на-Дону создан онлайн-проект #Ростовпоалфавиту, где каждый день рассказывает о достопримечательностях и известных личностях города.

В Алтайском крае победительница Всероссийского конкурса "Лига вожатых" запустила бесплатную онлайн-смену для детей "PRO_ДВИЖЕНИЕ". На смене проводятся танцевальные и творческие мастер-классы, выступают интересные спикеры со всей России. Направления смены: личностное развитие, информационно-медийное, военно-патриотическое, волонтерская деятельность, деятельность вожатых.

Пожилая пара из Кирова в условиях карантина занимается бальными танцами у себя дома с помощью онлайн-уроков. Светлана Леонидовна Кленина (72 года) и Юрий Михайлович Алексеев (83 года) всегда вели активный образ жизни, посещали танцевальные вечера в центре досуга на Театральной площади. После введения карантина они искали возможности продолжить свое увлечение. Выходом стали онлайн-занятия центра досуга "Практикум". Педагоги центра "Практикум" вдохновились проектом ОНФ "Бабушка.Онлайн" и решили записать свои курсы для пенсионеров и выложили их в сеть. На сайт учреждения поступило 4000 заявок на просмотр от пожилых людей со всей страны.

В Ростовской области молодежное движение "Интернет без угроз" запустило акции по поиску фейков о коронавирусе. Все желающие могут искать информацию, противоречащую официальным заявлениям ВОЗ, Минздрава, Роспотребнадзора и других органов государственного управления, делать скрин и отправлять в сообщения группы. Отобранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего реагирования и блокировки.

В Самарской области команда проекта "Доброкомбинат" шьет тканевые маски для нуждающихся. В условиях карантина сотрудницы, у которых есть швейные машинки, мастерят маски дома. Многоразовые маски делаются из хлопчатобумажной ткани, которую самарчане иногда сдают в организацию целыми рулонами за ненадобностью. Внутри каждой такой маски есть специальный кармашек для сменной марли, а саму маску можно постирать и отпарить, чтобы использовать снова. На призыв сотрудниц "Свежего ветра" откликнулись и другие мастерицы города. В своей группе "ВКонтакте" организация опубликовала видеоинструкцию, по которой любой желающий может сшить маску себе и тем, кто сделать этого сам не может.

В столице к акции #МЫВМЕСТЕ присоединились, в том числе, компания Nestle, предоставившая для врачей и волонтеров московских клиник 600 банок кофе, 2500 шоколадок, 1800 коробок конфет, 144 плитки шоколада. Компания BeFresh поставила для врачей московских клиник свежие фрукты: 40 кг мандаринов, 30 кг киви, 50 кг яблок, 50 кг груш, 40 кг винограда. Компания BMW предоставила для волонтеров акции #МЫВМЕСТЕ автотранспорт для осуществления помощи по заявкам граждан.

Сеть японских ресторанов "Тануки" бесплатно поставляет еду в больницы, которые ведут борьбу с коронавирусом. В частности, в ГКБ им. И.С. Юдина горячие блюда - дважды день: во время обеда и ужина. В ГКБ №40 - раз в сутки во время ночных смен. Цель акции - обеспечить здоровым и полезным питанием врачей и медсестер, у которых сейчас нет времени позаботиться о себе. Планируется, что доставка еды будет осуществляться ежедневно на протяжении двух месяцев. В случае необходимости этот срок продлят.

В Тульской, Воронежской и Ростовской областях помощь региональным домам престарелых на общую сумму 345 тысяч рублей организовала Carlsberg Group. Она предоставила средства для закупки дезинфицирующих средств, перчаток, масок, бахил, шапочек и мыла. Общий охват получателей - до 3000. А базу предоставила организация "Старость в радость".

В Мордовии компания Tele2 предоставила волонтерам-медикам бесплатные сим-карты. Ребята теперь могут связаться с пожилыми людьми и обсудить с ними детали заявки. Торговый дом "Водный мир" бесплатно доставил волонтерам питьевую воду.

Каждый день список пополняется новыми примерами. Солидарность россиян набирает обороты. Умение переориентироваться в сложных условиях - это важнее, чем строить непонятные планы на будущее. Здесь и сейчас - вот что важно. И, возможно, примеры одних людей помогут и остальным осознать, насколько их помощь, участие и возможности важны в наши дни.