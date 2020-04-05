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05.04.2020 21:02
Рубрика: Экономика

Бремя и пространство

Эльвира Набиуллина рассказала, как правильно пользоваться кредитными каникулами и куда дальше двинется ключевая ставка
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)
В Банке России призвали заемщиков, чьи доходы резко снизились от эпидемии коронавируса, осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы. Также в ЦБ советуют в сложный период, который проходят люди и экономика, взвешенно тратить свои сбережения. Сам Центробанк будет действовать так, чтобы они не обесценивались.
Эльвира Набиуллина считает, что текущий всплекс инфляции - временное явление. Фото: РИА Новости Эльвира Набиуллина считает, что текущий всплекс инфляции - временное явление. Фото: РИА Новости
Эльвира Набиуллина считает, что текущий всплекс инфляции - временное явление. Фото: РИА Новости

Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции. Из-за быстро меняющейся ситуации на финансовых рынках и оперативной реакции ЦБ на нее Набиуллина какое-то время будет рассказывать о происходящем каждую неделю. Точных цифр и статистики на онлайн-конференциях, по-видимому, не будет, речь в первую очередь об общем видении ситуации регулятора в экономике и финансах.

Фото: iStock
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Одна из главных оценок ЦБ - стоимость месяца карантина для экономики. Пока нерабочим объявлен весь апрель, но, как говорил президент Владимир Путин, сроки могут быть скорректированы в зависимости от ситуации. По словам Набиуллиной, опыт других государств показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике около 1,5-2% годового ВВП. Однако совокупный эффект будет зависеть от того, сколько продлятся ограничительные меры, уточнила глава ЦБ. Ситуация уникальна тем, что наблюдается и беспрецедентный шок предложения (приостановка работы из-за эпидемии), и шок спроса (у людей снизились доходы из-за простоя или потери работы). Такое сочетание факторов может замедлить восстановление экономики.

В базовом сценарии ЦБ исходит из того, что основные негативные эффекты от падения экономической активности сконцентрируются внутри II квартала. Во второй половине 2020 года, когда ограничительные меры смягчатся, экономика вернется к обычному функционированию, рассчитывает Набиуллина.

Вторая важная оценка, данная ЦБ, - динамика инфляции. По словам Набиуллиной, рост потребительских цен ожидаемо ускорился, но инфляция пока что все равно значительно ниже цели ЦБ в 4%. Всплеск инфляции, вероятно, будет недолгим, а потом его сгладят последствия от ограничения спроса. Если ситуация пойдет по такому сценарию, то Банк России готов продолжить понижение ключевой ставки в 2020 году (сейчас 6%) - осталось выбрать правильный момент, сообщила Набиуллина. Учитывая, что глава ЦБ, в отличие от пресс-конференции месячной давности, ничего не сказала о возможном повышении ставки, то регулятор явно определился с ее будущей траекторией. Понижение ключевой ставки при условии, что финансовый рынок стабилен, также влияет и на снижение банками процентов по кредитам и вкладам. Пока ставки по депозитам остаются привлекательными, считает Набиуллина. Контролируя инфляцию в заданных рамках, ЦБ не дает сбережениям обесцениваться, добавила она.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Но пока финансовый рынок лихорадит из-за коронавируса, задача госполитики, в том числе и ЦБ в этих условиях, в том, чтобы сдержать негативные эффекты для людей и бизнеса: дать возможности экономике как можно быстрее после снятия ограничений вернуться в нормальное русло, а людям - пережить эту ситуацию с минимальными потерями, подчеркнула Набиуллина.

Одна из ключевых мер поддержки - право на кредитные каникулы. Закон о них начал действовать с 3 апреля, сегодня его публикует "Российская газета". Каникулы - гарантированная возможность получить отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев в случае, если доход за последний месяц снизился более чем на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год, уточнила Набиуллина. Методику расчетов среднемесячных доходов за 2019 год правительство выпустит в ближайшее время.

Но этим правом нужно пользоваться осознанно и взвешенно подходить к тому, когда за каникулами обращаться, подчеркнула глава ЦБ. "Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года. И второй раз каникулы взять не получится. Поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. Каникулы - это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее", - сказала Набиуллина.

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