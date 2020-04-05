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05.04.2020 12:30
Рубрика: Власть

Как самоизоляция повлияет на семейные отношения

Текст: Владислав Куликов
Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала "РГ", что в связи с введением противоэпидемиологических мер возникает ряд вопросов, как в период эпидемиологического надзора регулируются семейные правоотношения, карантин и как самоизоляция повлияет на семейные отношения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На ваш взгляд, ждать ли нам сейчас всплеска разводов?

Асия Мухамедшина: На сегодняшний день заявления о бракоразводных процессах в органах ЗАГС не принимаются. Так что прямо сейчас - нет. А что будет после прекращения действия ограничительных мер, посмотрим. Вынужденная изоляция способствует для сплочения некоторых семей, многие открывают для себя общие интересы, на что ранее не хватало времени и тем самым становятся ближе. Однако у большинства людей жилищные условия, а именно маленькая площадь не позволяет разместиться одновременно всем вместе в квартире, нет возможности уединению людей, что усиливает негативную обстановку в доме. В связи с чем у социологов и психологов есть опасения о повышении статистики разводов и уровня домашнего насилия в период вынужденной изоляции.

Что делать женщине, ставшей жертвой семейного насилия?

Асия Мухамедшина: То, что многие организации на сегодняшний день вынуждено приостановили свою работу, не обозначает, что женщина, ставшая жертвой домашнего насилия, осталась один на один со своей проблемой и "мучителем". Да, пока правозащитники и кризисные центры не могут принимать жертв в центрах убежищ. Но они стараются оказывать психологическую помощь и поддержку по телефону.

Фото: inga / istockphoto
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Телефон горячий линии кризисных центров работает круглосуточно, его номер можно без трудностей увидеть в поисковой программе интернета. Жертва может обратиться за помощью в любое время. Кроме того рекомендую женщинам, которые пострадали от агрессивного супруга или была угроза жизни и здоровью ей или ее детям незамедлительно обращаться в полицию.

Что в нынешних условиях может сделать полиция?

Асия Мухамедшина: Практически то же самое, что и в обычных условия.

Но…

Асия Мухамедшина. Да-да, понимаю вас: сейчас основной задачей полиции является контроль исполнения карантинных мер и выпиской протоколов. Работы стало больше, а штат сотрудников невелик, да и законодательство по отношению к жертвам домашнего насилия не проработано в полной мере. К тому же в период действия ограничительных мер судебные слушания проводятся лишь по неотложным делам. Но дела об административных правонарушениях сегодня рассматриваются. А статья "Побои" как раз находится в КоАП.

Кстати, перенос статьи "Побои" в КоАП значительно упростил наказание домашних тиранов за рукоприкладство.

Асия Мухамедшина: В Уголовном кодексе есть также статья 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", по сути это те же самые побои, только, оставившие легкий вред здоровью. Статья "Побои" КоАП наказывает за рукоприкладство, не причинившего вреда здоровью, допустим, пощечину или подзатыльник.

Как отличить, когда побои попадают под КоАП, а когда под статью 115 УК?

Асия Мухамедшина: Был или нет причинен легкий вред здоровью, определяется в ходе медицинского освидетельствования. Но четкого разграничения нет, и зачастую домашнего дебошира можно или наказать по КоАП, или обвинить по статье Уголовного кодекса. Например, если у жертвы небольшой синяк, то это можно расценить, как легкий вред здоровью и, соответственно, подвести под УК. Тем не менее, проще наказать по КоАП.

Почему?

Асия Мухамедшина: Статья 115 УК относится к делам частного обвинения. Это значит, что жертва сама должна обращаться в суд. В нынешних условиях ей пришлось бы, собрав документ и написав заявление, послать их в суд по почте или через Интернет. Дело бы точно не сочли неотложным, и потому суд бы начал бы планировать его к рассмотрению только после снятия ограничительных мер.

Если бы статья "Побои" не была в свое время перенесена в КоАП, то по ней бы действовал точно такой порядок, и в период нынешних ограничительных мер она бы не применялась. Так что у полиции сейчас не было бы даже правовых рычагов в ситуациях, когда речь не идет об уже совершенном тяжком преступлении. Благодаря тому, что за побои введено административное наказание, полиция может реагировать оперативно. Повторю, рассмотрение дел об административных правонарушениях судами не приостановлено.

Фото: iStock
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Как могут наказать домашнего тирана?

Асия Мухамедшина: Статья предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо административный арест. Но исполнение обязательных работ сейчас приостановлено. На практике суды чаще всего назначают за побои штраф. Если случай серьезный, женщина может попросить суд арестовать нарушителя на 15 суток. Возможно, в нынешних условиях суд прислушается к этим доводам, поняв, что запирать в одной квартире враждующих людей нельзя.

Но во избежание прецедентов обращений в суд всем людям нужно сейчас проявить особую бдительность и солидарность, быть особенно внимательными в отношении соседей. В случае подозрительной ситуации звонить в соответствующие службы

Семейное проблемы не исчерпываются только темой домашнего насилия. Сегодня многим нужна социальная поддержка.

Асия Мухамедшина: Со стороны государства оказана серьезная поддержка семей, введены льготы в сфере ЖКХ: если семья уже имеет право на них, уровень доходов в течение шести месяцев подтверждать будет не нужно. В течение трех месяцев (в апреле, мае и июне) семьи, которые имеют право на получение материнского капитала, получат дополнительные выплаты. Они составят 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет.

Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Также глава государства поручил правительству ускорить работу по организации выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Нормы уже действуют, далее будут приниматься решения в зависимости от ситуации. И, безусловно, главное в сложившейся ситуации быть лояльнее и терпимее друг к другу. Берегите себя и своих близких.

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