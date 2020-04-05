Надевать перчатки и носить с собой дезинфицирующие салфетки следует сейчас москвичам. Столичное управление Роспотребнадзора разъяснило, как снизить риск заразиться при выходе из квартиры.

В условиях эпидемии периодичность работ по дезинфекции в многоквартирных домах может быть увеличена - по решению органов Роспотребнадзора, главы региона или управляющих компаний, сообщили "РГ" в минстрое.

В Москве и области такие решения приняты. Сотрудники управляющих компаний в Москве должны сейчас не реже раза в сутки проводить влажную уборку мест общего пользования жилых домов с применением дезинфицирующих средств. Обработке подлежат подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестницы и лестничные площадки. Необходимо дезинфицировать дверные ручки, выключатели, перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова и управления лифтом, кнопки домофона и другие контактные поверхности. Для дезинфекции используются спирто- или хлорсодержащие средства. Указано, что коронавирусы имеют к ним низкую устойчивость. При выходе из дома нужно надевать перчатки или обрабатывать руки антисептиками после любых прикосновений.

Чистота в квартире - дело жильцов. Обрабатывайте дверные ручки, обувь, два-три раза в неделю делайте влажную уборку. Одежду стирайте при температуре не ниже 60 градусов. Выбрасывая маски, упаковывайте их в два мусорных пакета.