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05.04.2020 14:22
Рубрика: В мире

Как в Греции борются с эпидемией коронавируса

Текст: Александр Гасюк
"Оставайтесь дома или мы заплатим высокую цену за расслабленное отношение к введенным ограничениям", - призвал сограждан премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, объясняя необходимость соблюдения строгих мер карантина и социального дистанцирования в этой южноевропейской стране.

Начиная с 23 марта за выход на улицу без уважительной причины, предварительного уведомления властей по СМС или без справки от работодателя нарушителям грозит штраф в 150 евро. Хотя с момента введения общенационального карантина не прошло и двух недель, за это время оштрафованы почти 18 тысяч не пожелавших сидеть дома греков на сумму в 4 миллиона евро. В итоге, по сравнению с соседней Италией, которая превратилась в эпицентр эпидемии коронавируса в Европе, ситуация в Греции пока выглядит контролируемой: по данным представителя национального министерства здравоохранения Сотириса Циодраса, на минувшую субботу официальные Афины зафиксировали 1673 инфицированных коронавирусом и 68 погибших от этого заболевания.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
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Стараясь всеми силами снизить нагрузку на государственную систему здравоохранения для избежания ее коллапса, как это уже произошло в Италии или Испании, правительство Греции пошло по пути создания сети круглосуточных медицинских центров для работы с больными с легкими симптомами COVID-2019. В них 24 часа в сутки будут консультировать больных лично, по телефону или через интернет.

Как сообщает газета Kathimerini, основная задача создаваемых в Афинах, Салониках, Патрах, Ларисе и Ираклионе медцентров - снять нагрузку со стационаров больниц и госпиталей, занятых спасением жизней тяжелобольных. При этом в работе "коронавирусных центрах" будут участвовать и частные доктора, прием у которых обойдется грекам всего в 10 евро. Кроме того, активно создаются специальные мобильные медицинские бригады, состоящие из врача и фельдшера, для выездов на дом к пациентам с подозрением на COVID-2019. Целевая аудитория этих специализированных на борьбе с коронавирусом бригад скорой помощи - люди старшего возраста и больные хроническими недугами. К такой работе также подключат практикующих врачей-частников - за выезд на дом они возьмут фиксированную таксу в 30 евро.

Кроме того, для повышения эффективности борьбы с эпидемией в Греции форсированно создается единый национальный реестр инфицированных коронавирусом пациентов. В нем немедленно будут регистрироваться все выявленные случаи этого заболевания в государственных больницах и частных медцентрах, а образцы биоматериалов оперативно направляться в специализированные лаборатории. Если информация о заболевшем по каким-то причинам скрывается и не заносится в реестр, то вступают в силу жесткие административные санкции - от крупных штрафов до приостановления лицензии на оказание медицинских услуг.

Фото: ARIS MESSINIS / AFP
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Показательна проявляемая в непростые эпидемиологические времена солидарность с государством греческого бизнеса - некоторые частные медицинские компании уже безвозмездно предоставили свои клиники в распоряжение правительства страны. Так, например, поступила Athens Medical Group передав министерству здравоохранения Греции больницу на 60 коек и 200 медицинских работников. Местная платформа для аренды квартир Airbnb выдвинула инициативу по предоставлению бесплатного жилья медицинскому персоналу. А греческие судовладельцы, проявив завидную гражданскую ответственность, за свои деньги закупили в Китае маски, перчатки и спецодежду для передачи властям своей страны. Кстати, респираторов и других средств индивидуальной защиты врачам в Греции крайне не хватало в первые дни вспышки атипичного заболевания. Помог тот же Китай, прислав в Афины более 100 тонн медоборудования.

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