Из-за коронавируса жители России принимают решение копить деньги, которые откладывали на отпуск. Ритейлеры пересматривают свой бизнес, чтобы отладить доставку продуктов. Аналитики гадают, как поведет себя рубль в апреле. Какие последствия для российской экономики оставляют пандемия и карантин, - читайте в материале в "РГ".
Куда двинутся цены на нефть и курс рубля
Стремительный рост цен на нефть, которые за двое суток поднялись с 24 до 35 долларов за баррель, совершенно не означает, что рынок стабилизировался. Глава российского минэнерго Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина сказал, что в ближайшие недели ожидает ухудшения ситуации. По словам министра, сокращение спроса на нефть в мире сейчас составляет 10-15 млн баррелей в сутки, а вскоре может увеличиться до 20 млн. Чтобы его частично нивелировать, нужно совокупное снижение производства на 10 млн баррелей с участием всех нефтедобывающих стран, в том числе и США.
Нефтяные котировки подбросили ожидания возобновления переговоров стран ОПЕК+. Но никаких действительных перемен в лучшую сторону на рынке не произошло. Эпидемия коронавируса так и не остановлена, страны ужесточают карантины, потребление нефти падает, как и спрос на нефтепродукты, в первую очередь на автомобильное топливо в Европе, США и странах АТР. Изменился лишь информационный фон. А именно появились новости о контактах России, Саудовской Аравии и США - крупнейших производителей нефти.
Видеоконференция участников ОПЕК+, а также представителей США, Канады, Норвегии и Бразилии должна пройти 8 или 9 апреля. Но если по ее итогам не будет принято никаких решений, то это может нанести удар по котировкам барреля, сравнимый с нокаутом. Впрочем, шансы договориться есть. США могут пойти на соглашение не на уровне федерального правительства, а отдельных штатов и компаний. С остальными будет проще, но в случае России есть нюанс.
"В Саудовской Аравии или в США можно просто заморозить производство нефти, а потом быстро его восстановить. У нас такое невозможно. Остановка добычи на российских месторождениях приведет к порче запасов, и возобновить добычу станет невозможно или будет очень сложно", - считает глава Фонда энергетической безопасности Константин Симонов. Поэтому позиция России на переговорах расширенного ОПЕК+ будет очень осторожной и сдержанной. И едва ли Россия пойдет на беспрецедентное по объемам сокращение, если в нем не будут участвовать все страны.
Мешает и пандемия коронавируса. Из-за нее в ближайшее время не стоит ожидать восстановления спроса на энергоресурсы, говорит аналитик "Альфа-Капитала" Артем Копылов. Если новым составом ОПЕК+ удастся прийти к решению о сокращении добычи на 10-15%, цена Brent может подняться выше 40 долларов за баррель. "Но для возвращения к уровням 60 и выше необходимо поддерживать устойчивый спрос на сырье, а здесь сохраняются существенные риски, так как пик эпидемии еще не пройден", - говорит Копылов.
"Рубль же значительно игнорировал падение нефтяных цен ранее и сейчас слабо реагирует на рост нефтяных цен, - констатирует начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. - Текущий расклад сил на рынке: нерезиденты и примкнувшие к ним локальные инвесторы активно избавляются от рубля и рублевых активов, тогда как Банк России увеличивает объемы продажи валюты. Конструкция выглядит шаткой в случае резкого ухудшения ситуации на рынках, но пока она действенная", - заключил аналитик.
Как карантин влияет на потребление электричества
С начала марта суточное потребление электроэнергии уже упало к апрелю на 10%, с 3108 тысяч МВт•ч до 2792 тысяч МВт•ч, а если считать с первых рабочих дней января на 13% с 3213 тысяч МВт•ч. По сравнению с данными прошлого года за три первых месяца, в этом году снижение потребления составило 1,1%. Впрочем эксперты пока связывают это больше не с карантином, а с теплой зимой.
"Снижение электропотребления в последние месяцы связано в основном с погодой. Январь, февраль и март 2020 года оказались теплее на 2,5 градуса, чем в прошлом или в 2018 году", - пояснил руководитель направления регулирования энергорынков VYGON Consulting Николай Посыпанко. Он подчеркнул, что в последнюю неделю марта к фактору погоды добавились порядка 5-7% снижения из-за введения режима изоляции и объявления нерабочих дней. Это подтверждает статистика. На первые дни режима изоляции 23, 24 и 25 марта пришлись близкие к максимальным с начала месяца пики спроса на электроэнергию, и именно в эти дни средняя температура за день в России ненадолго стала отрицательной, но при повышении температуры началось резкое снижение энергопотребления.
Это не означает, что пандемия и ограничительные меры не сильно влияют на динамику спроса на электричество. Просто фактор изоляции еще не успел полностью на нем сказаться. И если отъезд многих людей из городов на дачи и в загородные дома лишь территориально перераспределил нагрузку на электросети, то остановка работы предприятий, переход на удаленный режим, закрытие многих торговых точек и развлекательных учреждений, а также ограничение передвижения людей прямо скажутся на объемах потребляемой электроэнергии.
"Поскольку карантин продлен до майских выходных, уже в апреле мы, по всей видимости, увидим минимум 10% снижения электропотребления за счет фактически парализованной сферы розничных услуг, переведенного на дистанционный режим образования и снижения спроса на перевозки", - считает Посыпанко.
В исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) приводятся оперативные данные с 30 марта по 3 апреля. По отношению к предыдущей неделе в этот период энергопотребление снизилось на 8,1%, что соответствует падению среднесуточной экономической активности на 11-13%. И это уже с поправкой на среднесуточную температуру воздуха.
По мнению Посыпанко, если меры по борьбе с пандемией в России и ЕС продолжат воплощаться во всеобщей изоляции, это приведет к коллапсу экономики сферы офлайн-услуг и торговли, сжатию строительства и транспорта. Вслед за ними снизится спрос на продукцию промышленности, что может вылиться в 20-25% снижения к лету, считает эксперт.
Сколько россиян смогут себе позволить путешествия
Планы нарушила пандемия коронавируса. В России ввели ограничения на передвижение, перевозчики сократили железнодорожное и авиасообщение, а зарубежные полеты и поезда отменили. Да и сами пассажиры опасаются ездить и летать из-за риска заразиться.
Уже приготовленные для поездки деньги в будущем на эти же цели предполагают использовать 50% участников исследования в возрасте от 30 до 39 лет. Это самая мобильная группа населения. Меньше всего заинтересованы в будущих поездках россияне в возрасте от 50 до 60 лет. Только 21% представителей этой группы отложат деньги для путешествий. Треть участников исследования предпочла высвободившиеся средства отправить в накопления, чтобы создать собственную финансовую "подушку безопасности". Потратить "транспортные" деньги на повседневные покупки собираются 16% участников исследования. Еще 13% намерены за счет этих денег заплатить по кредитам и раздать долги.
Если деньги извлекаются из обращения и уходят в накопления, это скорее негативный тренд для экономики, считает руководитель отдела мониторинговых исследований ВЦИОМ Олег Чернозуб. Тех, кто отложил средства на будущие поездки, больше, чем россиян, решивших копить деньги на "черный день". Значит, люди ожидают, что спад не продлится долго и не будет очень острым, говорит эксперт. Тратить деньги будут те, кто не имеет возможности копить из-за снизившихся доходов, считает Чернозуб.
Отчасти эти траты компенсируют изъятие денег из сектора транспортных услуг, это уменьшит негативные последствия от снижения пассажирских перевозок. Но для экономики важнее грузоперевозки, где достигается основной коммерческий оборот, говорит директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев.
Какие профессии всегда нужны
Какими же профессиями надо обладать, чтобы с легкостью преодолеть любой кризис? "Чтобы кризисы не были страшны, надо быть хорошим финансовым аналитиком, который может эти кризисы предвидеть и, более того, на них заработать", - считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Если же говорить о востребованности в кризис и после него, то здесь ключевой фактор не специальность, а уровень квалификации. "Высококлассные профессионалы всегда будут востребованы вне зависимости от того, чем они занимаются", - отмечает Зубец.
По мнению эксперта, нынешний кризис станет серьезным толчком к изменениям на рынке труда. "Самоизоляция показала, что бизнес-процессы с работниками, сидящими дома и связанными с офисом по интернету, неплохо работают, - говорит Зубец. - То есть кризис дал толчок сектору услуг по организации дистантной занятости. То же самое касается и дистантного образования. Соответственно, будут расти сегменты рынка, задействованные в этих услугах. Получит развитие интернет, так как нагрузка на него будет расти, соответственно, сектора, занятые развитием коммуникаций, их обеспечением и обслуживанием, получат и деньги, и дополнительную работу".
Дополнительные деньги будут вкладываться в биотехнологии по разработке вакцин. И здесь тоже появится много рабочих мест, требующих специальных знаний. Самые же кризизоустойчивые сферы - коммунальные службы, энергохозяйство, транспорт, медицина, образование. "К числу профессий, доживших из самых древних времен до сегодняшних дней, можно добавить булочников, пивоваров, музыкантов, поваров. Кстати, курьеры, которые раньше были носильщиками, это тоже очень древняя профессия", - отмечает Зубец.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что будет расти спрос на аналитиков больших данных. "Это новое направление, связанное с появлением возможности накапливать достаточно быстро массивы данных. Именно специалист по обработке и систематизации big-data становится тем связующим звеном, которое позволяет из бесконечной новостной ленты выдернуть то, что ложится в основу маркетинговых и логистических решений, помогает выстраивать стратегию и тактику работы компаний, органов власти. В эпоху глобально растущих коммуникационных связей между людьми становятся все более востребованными психологи. Хороший психолог поможет выйти из любого кризиса - как личного, так и связанного с глобальными изменениями", - уточняет эксперт.
Почему продукты из супермаркета так долго доставляют
Сейчас россияне ежедневно делают в поисковиках около 150 тысяч уникальных запросов по поводу доставки продуктов питания против 15 тысяч до режима самоизоляции, рассказывают в Х5 Retail Group. В "СберМаркете" в конце марта зафиксировали четырехкратный рост спроса на услуги доставки продуктов.
Чтобы обеспечивать возросший спрос, онлайн-супермаркет Perekrestok.ru на 20% расширил собственный автопарк и привлек дополнительных партнеров по доставке, на 20% расширил штат курьеров и сборщиков, указывают в компании. А в "Пятерочке" в ускоренном режиме запустили сервис экспресс-доставки, который позволяет получить продукты в день оформления заказа, утверждают в компании.
"Утконос Онлайн" только за последние две недели принял на работу более 600 новых складских сотрудников, а также расширил штат курьеров - на данный момент их более тысячи, говорит представитель компании Юлия Володяева. Сейчас "Утконос" в среднем обслуживает 7,5 тысячи заказов в день. Расширилась и география доставок: во "ВкусВилл" отмечают рост спроса на доставку в дальнее Подмосковье, за пределы Московского большого кольца. Раньше компания не возила продукты так далеко, но решила начать уже на этой неделе.
Однако, несмотря на предпринимаемые меры, сроки доставки продуктов пока слишком долгие - в большинстве опрошенных "Российской газетой" магазинов признались, что доставляют товары в течение пяти - семи дней с момента заказа. Чтобы обеспечить возросший спрос, оказалось недостаточно расширить штат курьеров и найти дополнительный транспорт. Цепочка поставок упирается в ограниченность имеющихся ресурсов распределительных центров. При этом увеличивать их сейчас для тех же торговых сетей смысла нет - когда спрос вернется в норму, увеличенные мощности окажутся лишними.
Из опрошенных "РГ" торговых сетей и онлайн-магазинов только в "Утконосе" сообщили, что в оперативном порядке планируют открытие нового мини-склада в Москве, что вместе с уже имеющимся распределительным центром позволит компании увеличить количество обслуживаемых заказов на 2,5 тыс. в день.
В стране наблюдается дефицит распределительных центров, считает гендиректор холдинга "РосАгроМаркет" Богдан Григорьев. По его словам, качественными современными площадями обладают только крупные игроки рынка - федеральные сети, а также крупные производители, переработчики, дистрибьюторы. "Сухих" складов за последние 10 лет было построено много, а в мультитемпературные распредцентры девелоперы идут неохотно. Сложно брать на себя будущий риск заполняемости таких объектов, объясняет Григорьев. Строят только под конкретного клиента (чаще всего федеральную сеть) и твердый контракт. А малые и средние игроки вовсе не могут себе позволить строить отдельно под себя распределительный центр.
Возведение современного мультитемпературного распределительного центра стоит миллиарды рублей. Дорого обходятся прежде всего инфраструктура и оборудование. Зачастую окупаемость таких проектов составляет более 10 лет. А при площадях меньше 5-10 тысяч квадратных метров это нерентабельно. Тем более трудно найти сейчас качественные площади с холодильными мощностями от 100-200 метров. "Многие ютятся еще на советских хладокомбинатах, которые не позволяют качественно и эффективно обеспечить логистику", - говорит эксперт. По его мнению, для старта таких проектов требуется господдержка в виде льготного кредитования и компенсации части капитальных затрат до 20%.
Для развития системы ОРЦ (оптово-распределительных центров) во времена введения санкций была разработана специальная государственная подпрограмма и выделены бюджетные деньги, вспоминает руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Инна Рыкова. Но через какое-то время программа была закрыта. Вместе с тем в Стратегии развития АПК до 2030 года задача развития сети ОРЦ остается.
По мнению Рыковой, дефицит мощностей может наблюдаться в регионах, отдаленных от мегаполисов. "Государственная политика должна быть направлена не на поддержку строительства частных хабов. Торговые сети прекрасно справляются и без госсредств. Задача заключается в том, чтобы помочь предприятиям АПК наладить бесперебойный сбыт продукции - найти "узкие" места, снизить стоимость логистики, выстроить цепочку поставок от поля до прилавка", - считает эксперт.