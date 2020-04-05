Стремительный рост цен на нефть, которые за двое суток поднялись с 24 до 35 долларов за баррель, совершенно не означает, что рынок стабилизировался. Глава российского минэнерго Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина сказал, что в ближайшие недели ожидает ухудшения ситуации. По словам министра, сокращение спроса на нефть в мире сейчас составляет 10-15 млн баррелей в сутки, а вскоре может увеличиться до 20 млн. Чтобы его частично нивелировать, нужно совокупное снижение производства на 10 млн баррелей с участием всех нефтедобывающих стран, в том числе и США.

Нефтяные котировки подбросили ожидания возобновления переговоров стран ОПЕК+. Но никаких действительных перемен в лучшую сторону на рынке не произошло. Эпидемия коронавируса так и не остановлена, страны ужесточают карантины, потребление нефти падает, как и спрос на нефтепродукты, в первую очередь на автомобильное топливо в Европе, США и странах АТР. Изменился лишь информационный фон. А именно появились новости о контактах России, Саудовской Аравии и США - крупнейших производителей нефти.

Видеоконференция участников ОПЕК+, а также представителей США, Канады, Норвегии и Бразилии должна пройти 8 или 9 апреля. Но если по ее итогам не будет принято никаких решений, то это может нанести удар по котировкам барреля, сравнимый с нокаутом. Впрочем, шансы договориться есть. США могут пойти на соглашение не на уровне федерального правительства, а отдельных штатов и компаний. С остальными будет проще, но в случае России есть нюанс.

Возможный договор о сокращении добычи нефти снимет лишь часть проблем

"В Саудовской Аравии или в США можно просто заморозить производство нефти, а потом быстро его восстановить. У нас такое невозможно. Остановка добычи на российских месторождениях приведет к порче запасов, и возобновить добычу станет невозможно или будет очень сложно", - считает глава Фонда энергетической безопасности Константин Симонов. Поэтому позиция России на переговорах расширенного ОПЕК+ будет очень осторожной и сдержанной. И едва ли Россия пойдет на беспрецедентное по объемам сокращение, если в нем не будут участвовать все страны.

Мешает и пандемия коронавируса. Из-за нее в ближайшее время не стоит ожидать восстановления спроса на энергоресурсы, говорит аналитик "Альфа-Капитала" Артем Копылов. Если новым составом ОПЕК+ удастся прийти к решению о сокращении добычи на 10-15%, цена Brent может подняться выше 40 долларов за баррель. "Но для возвращения к уровням 60 и выше необходимо поддерживать устойчивый спрос на сырье, а здесь сохраняются существенные риски, так как пик эпидемии еще не пройден", - говорит Копылов.

"Рубль же значительно игнорировал падение нефтяных цен ранее и сейчас слабо реагирует на рост нефтяных цен, - констатирует начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. - Текущий расклад сил на рынке: нерезиденты и примкнувшие к ним локальные инвесторы активно избавляются от рубля и рублевых активов, тогда как Банк России увеличивает объемы продажи валюты. Конструкция выглядит шаткой в случае резкого ухудшения ситуации на рынках, но пока она действенная", - заключил аналитик.