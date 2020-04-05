Китай экспортировал медицинских товаров на 1,5 млрд долларов

Китай период с 1 марта по 4 апреля выручил за экспорт в разные страны мира товаров медицинского назначения для борьбы с коронавирусом 10,2 миллиарда юаней (1,43 миллиарда долларов). Об этом 5 апреля сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на официального представителя Главного таможенного управления КНР.

В том числе КНР экспортировала 3,86 миллиарда медицинских масок на сумму 7,72 миллиарда юаней (109,6 миллиона долларов); 37, 52 миллиона защитных костюмов на 910 миллионов юаней (128,3 миллиона долларов); 2,41 миллиона инфракрасных датчиков температуры на 331 миллион юаней (46,6 миллиона долларов); 16 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких на 310 миллионов юаней (43,7 миллиона долларов).

Между тем власти КНР подтвердили 5 апреля информацию о 30 новых случаях коронавируса в стране. 25 из них были завезены из-за рубежа.