Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации. Обычно она ограничивается обращением на Рождество, и нынешнее выступление Ее Величества - крайне редкий случай и говорит о значимости кризиса.

Обращение королева зачитала из большой комнаты дворца, в которой кроме нее находился лишь оператор, который был в маске и перчатках.

Ее Величество отметила, что нынешняя ситуация напоминает ей 1940-й год, когда она вместе с покойной сестрой Маргарет разговаривала из Виндзорского замка с детьми, эвакуированными из-под немецких бомбежек.

Королева поблагодарила тех, кто остается дома в изоляции, чтобы помешать распространению коронавируса. Она также высоко оценила самоотверженные действия врачей и примеры помощи друг другу во всем Британском содружестве, главой которого она является.

"Мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя выдающиеся достижения науки и инстинктивное стремление к исцелению, - сказала она. - Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас".