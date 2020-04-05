Коронавирус не остановил подготовку к Гран-при "Формулы-1" в Сочи

Организаторы этапа "Формулы-1" Гран-при России продолжают подготовку, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

"Мы тщательно следим за развитием событий, прислушиваемся к рекомендациям и указаниям государственных органов и экспертов, а также находимся в постоянном контакте с представителями "Формулы-1", Автодром сейчас закрыт, на объекте находятся только дежурные бригады службы эксплуатации, все остальные сотрудники - на удаленке. Но мы пока продолжаем готовиться к Гран-при", - приводит ТАСС слова промоутера гонки Алексея Титова.

Седьмой по счету российский этап "Формулы-1" должен пройти в Олимпийском парке Сочи с 25 по 27 сентября. На данный момент сезон "Королевских гонок" так и не стартовал: уже перенесены семь первых этапов сезона, а Гран-при Монако и вовсе отменен. Ближайшим в календаре значится Гран-при Канады, который должен пройти в Монреале 12-14 июня.

Всего в чемпионате было запланировано 22 гонки. По мнению экспертов, если "Формула-1" не сможет провести в этом сезоне хотя бы 10-15 этапов, из-за колоссальных финансовых потерь ей придется бороться за выживание.