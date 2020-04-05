Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 195 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в пункты 814 - 816 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" изменения, заменив по тексту слова "до 5 апреля 2020 г." словами "по 12 апреля 2020 г.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







