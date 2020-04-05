Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 195 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

Симферополю хватит воды до середины лета 13:54
В Якутии в ДТП пострадали восемь человек, в том числе дети 13:48
Вышел трейлер "Джентльменов" в переводе Гоблина 13:44
Врач больницы в Нью-Йорке поблагодарил Панарина за подаренные маски 13:40
В Иране от коронавируса выздоровели пациенты в возрасте 100 и 106 лет 13:40
В Иране число жертв коронавируса превысило 3,6 тысячи 13:33
В Испании замедлился рост уровня смертности от коронавируса 13:29
У жительницы Якутии предварительно выявлен коронавирус 13:28
Греция из-за коронавируса закрывает уже второй лагерь мигрантов 13:23
Американские инфекционисты назвали главное отличие коронавируса от гриппа 13:16
В Киеве трудно дышать из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне 13:04
"Желтый" уровень погодной опасности продлили до вечера воскресенья 13:03
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля 13:03
Воскресный снег в столичном регионе оказался замерзшим паром 13:01
Почему Geely Coolray станет "занозой" для тех, кто не любит "китайцев" 13:00
Причиной пожара в палатке в Вороновском стало возгорание бытового прибора 12:49
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским 12:48
Украинская пенсионерка сожгла лес, чтобы выкурить лисиц 12:44
На Вологодчине пропавшего в лесу мальчика отыскали служебные собаки 12:42
В Бурятии режим самоизоляции продлили до 30 апреля 12:38
Пять районов Киева остались без связи 12:34
Криштиану Роналду первым из футболистов заработает миллиард долларов 12:33
В Крыму с 6 апреля школьники начнут учиться дистанционно 12:33
Историка Олега Соколова этапировали в Петербург 12:29
В Томске суд принудительно поместил местного жителя в обсерватор 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 апреля 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 195 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в пункты 814 - 816 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" изменения, заменив по тексту слова "до 5 апреля 2020 г." словами "по 12 апреля 2020 г.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией