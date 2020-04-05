Постановление правительства Красноярского края от 5 апреля 2020 года № 192-п "Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 103 Устава Красноярского края, указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" постановляю:

1. Утвердить превентивные меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - Превентивные меры), и порядок осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края согласно приложению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю принять участие в проведении мероприятий по контролю за соблюдением работодателями Превентивных мер.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин





Приложение к постановлению Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п

Превентивные меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядок осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории Красноярского края

1. Превентивные меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - Превентивные меры), обеспечиваются работодателями, осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации или указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" не был установлен запрет на их посещение гражданами, и принявшими решения об установлении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей (далее - работодатели, работники).

2. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, работодатели обеспечивают выполнение следующих Превентивных мер:

1) создают возможность осуществления работниками обработки рук кожными антисептиками, в том числе при помощи установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением данной процедуры;

2) обеспечивают ежедневное измерение температуры тела работников бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с температурой тела 37 градусов и выше и (или) имеющих респираторные симптомы (далее - работники с респираторными симптомами) и предложением работникам с респираторными симптомами незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением первичной медико-санитарной помощи (далее - медицинская помощь);

3) осуществляют контроль за обращением работников с респираторными симптомами в медицинские организации за получением медицинской помощи;

4) производят информирование работников о необходимости соблюдения в течение рабочего времени правил личной и общественной гигиены, а также необходимости регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих помещений;

5) организуют выполнение качественной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия с обязательной обработкой каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом) во всех помещениях;

6) обеспечивают наличие не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих средств для целей, указанных в подпунктах 1, 5 настоящего пункта, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в случае выявления работников с респираторными симптомами;

7) осуществляют применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (при наличии возможности);

8) обеспечивают в обязательном порядке соблюдение режима "самоизоляции" работниками старше 60 лет или страдающими хроническими заболеваниями, предоставляя возможность выполнения такими работниками трудовых функций дистанционно;

9) осуществляют доставку работников на место работы от места жительства (места пребывания) и обратно служебным транспортом;

10) ограничивают проведение любых корпоративных мероприятий, совещаний, собраний, иных мероприятий, предполагающих коллективное участие работников;

11) направляют работников в служебные командировки за пределы территории Красноярского края в исключительных случаях.

В случае возвращения работника с территорий иных субъектов Российской Федерации со сложной эпидемиологической обстановкой работодатель обеспечивает соблюдение таким работником режима "самоизоляции" по месту жительства (месту пребывания) не менее 14 дней.

3. В зависимости от условий питания работников работодатель обеспечивает соблюдение следующих Превентивных мер:

1) при наличии столовой для питания работников осуществляется использование посуды однократного применения с последующим ее сбором и утилизацией в установленном порядке, а в случае использования посуды многократного применения проводится ее обработка в специализированных моечных машинах в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

2) при отсутствии столовой работодатель ограничивает прием пищи работниками непосредственно на рабочих местах, и обеспечивает выделение для этих целей отдельного помещения, имеющего раковину для мытья рук (с подводкой горячей и холодной воды), и организует его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

4. Работодатели, осуществляющие розничную торговлю в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости посредством организации торговой сети, дополнительно обеспечивают выполнение следующих Превентивных мер:

1) организуют использование работниками (линейным персоналом) средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), спецодежды (нижний слой) с длинным рукавом;

2) обеспечивают использование работниками повышенного риска заражения (кассиры) индивидуальных средств защиты лица (защитные очки, маски) либо оснащение их рабочего места защитным прозрачным экраном;

3) осуществляют обеззараживание системы вентиляции торгового объекта, исключение режима рециркуляции системы или регулярное проветривание торгового объекта;

4) обеспечивают регулярную обработку (каждые 2 часа) дезинфицирующими средствами вирулицидного действия поверхностей с наиболее интенсивным контактом рук покупателей - ручек тележек, корзин, поручней, дверных ручек, входных групп, витрин самообслуживания, кассовых лент;

5) организуют размещение для покупателей информационных материалов о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (плакаты, баннеры, объявления по радио);

6) проводят мероприятия по минимизации наличных расчетов за покупки (осуществление безналичного расчета);

7) обеспечивают соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) по всему торговому объекту (нанесение разметки на полу, нанесение специальных указателей для соблюдения дистанции, объявление по радио);

8) размещают санитайзеры любого типа с антисептическими средствами и (или) одноразовые перчатки (дезинфицирующие салфетки) для покупателей на входе в торговый объект (в зонах самообслуживания торгового объекта);

9) обеспечивают возможность приема дистанционных заявок от покупателей и формирование заказов с последующей их выдачей (доставкой) в укомплектованном виде.

5. В целях обеспечения выполнения Превентивных мер работодатель определяет локальным правовым актом работника, ответственного за их практическую реализацию, и доводит указанный локальный правовой акт для сведения иных работников.

6. Информация о соблюдении Превентивных мер направляется работодателями в исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Красноярского края по месту выполнения работниками такого работодателя установленных трудовых функций в срок не позднее 8 апреля 2020 года.

7. Проведение проверок соблюдения работодателями Превентивных мер осуществляется уполномоченными представителями органов местного самоуправления Красноярского края по месту выполнения работниками такого работодателя установленных трудовых функций.

8. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края в срок не позднее 10 апреля 2020 года направляют информацию о соблюдении работодателями Превентивных мер на территориях соответствующих муниципальных образований Красноярского края в адрес заместителя председателя Правительства Красноярского края, ответственного секретаря оперативного штаба по предупреждению распространения на территории Красноярского края новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, созданного распоряжением Губернатора Красноярского края от 24.03.2020 № 144-рг.







