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05.04.2020 12:33
Рубрика: Спорт

Криштиану Роналду первым из футболистов заработает миллиард долларов

Текст: Илья Соболев

Форвард сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в этом сезоне должен стать первым футболистом, который заработает за карьеру 1 миллиард долларов. И даже коронавирус ему не помешает.

Фото: Reuters
"Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса

По информации мировых СМИ, Роналду добровольно отказался от 4,24 млн долларов, чтобы помочь своему клубу компенсировать расходы за время простоя европейского футбольного сезона. Однако, как отмечает Forbes, это не сильно скажется на доходах 35-летнего португальца, заработавшего в прошлом году 109 млн, из которых 65 млн - зарплата в клубе и бонусы. Даже если в серии "А" во всех клубах урежут зарплату на 30 процентов, Роналду все равно заработает в этом сезоне 46 миллионов. Это больше, чем гонорар любого футболиста в мире с учетом его зарплаты и рекламных контрактов за исключением Лео Месси и Неймара.

Еще 45 млн долларов "упадут" на счета Криштиану от продаж нижнего белья, обуви и одеколона под собственным брендом. Таким образом, суммарный доход Роналду в этом году составит 91 млн долларов, и это поможет ему перешагнуть рубеж в миллиард долларов за карьеру.

Ранее, эту отметку преодолели только три спортсмена: гольфист Тайгер Вудс в 2009 году, баскетболист Майкл Джордан в 2015-м и боксер Флойд Мэйвейзер в 2017-м. Правда, Джордану это удалось уже после завершения карьеры.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду

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