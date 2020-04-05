Курьеры стали одной из самых востребованных профессий

Эпоха пандемии коронавируса, самоизоляций, карантинов и череды нерабочих дней сделала курьеров одной из самых востребованных профессией. По данным рекрутингового сервиса HeadHunter, в Москве сейчас открылось в четыре раза больше вакансий курьера, чем было год назад.

Выход из трудной экономической ситуации всегда есть, - для некоторых им может стать работа курьера. Фото: Сергей Куксин/РГ

Торговые сети обещают трудоустроить всех, кто остался без работы, - рабочих рук и быстрых ног не хватает, покупатели ждут продуктовые заказы из магазинов по 5-7 дней. Но это не означает, что курьеров станет в разы больше.

"Работа курьером, как и упаковщиком, кладовщиком, водителем или на пошиве масок - хорошая возможность перебиться в трудное время, но это именно временная работа, полагаться на нее как на стабильный источник дохода не стоит, - предупреждает заместитель проректора НИУ "Высшая школа экономики" Павел Травкин. - Пока у нас режим самоизоляции и передвигаться по городам можно относительно свободно, они будут востребованы. Но ужесточение режима, как и его облегчение, сделают их работу уже не такой востребованной".

Кроме того, обращает внимание Травкин, среди заказчиков еды с доставкой, а особенно готовых блюд, много людей из малого и среднего бизнеса. Они привыкли к такому типу потребления еще до пандемии. Пока деньги у этих заказчиков есть, но скоро они могут начать заканчиваться, и люди выберут более экономичную модель потребления.

Подсчитать количество курьеров в России никто не берется. Пеший курьер может зарабатывать около 35 тысяч рублей в месяц. Известные сервисы доставки готовой еды называют возможный доход до 2500 рублей в день.

Курьеры-водители, по данным HeadHunter, могут претендовать уже на 55 тысяч рублей в месяц, а если еще и будут ездить на собственном авто - то и на 75 тысяч рублей. Владельцам фургонов и грузовых машин готовы платить до 90 тысяч рублей в месяц.

"Соотношение пеших и автомобильных курьеров составляет примерно 2 к 1, - говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - Взрывной рост спроса на курьеров идет параллельно с увеличением числа соискателей, поэтому заработки в этой профессии вряд ли изменятся".

У этой профессии очень легкий вход, подчеркивает Травкин. "Курьером может стать каждый, врачем - нет, - пожалуйста. Они будут очень нужны до тех пор, пока ситуация не устаканится", - отмечает он. Люди, выбравшись из самоизоляции, снова захотят посидеть в кафе, сходить в баню или фитнес-клуб, - значит, вырастут потребности в персонале в других отраслях и можно будет найти себе новую интересную и доходную работу, добавляет Травкин.

Пеший курьер может зарабатывать в месяц около 35 тысяч рублей, водитель на собственном грузовике - до 90 тысяч рублей

Ограниченность карьерных перспектив у курьеров отмечает и Игнатова, также полагая, что эта профессии после пандемии эта уже не будет так востребована на рынке труда.

Аграрии готовы помочь с работой

Сельхозтоваропроизводители остро нуждаются в кадрах и готовы трудоустроить всех, кто потерял работу в сегодняшних обстоятельствах. Перед началом посевной должны были вернуться на работу сотрудники из соседних республик. Но изоляция оставила всех по домам.

Многие сельхозпредприятия в этом году недосчитались сотрудников. С такой проблемой, в частности, столкнулись аграрии, специализирующиеся на производстве картофеля и овощей. Здесь требуется много ручного труда, для которого привлекается неквалифицированная рабочая сила, - в сезон количество сотрудников таких компаний может увеличиваться в два-три раза, рассказывает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. По ее словам, чем ближе к мегаполисам, тем сложнее найти на такую работу российских граждан. Они не хотят работать на уборке овощей или на складах, не говоря про такие профессии, как скотники и дояры. Да и работа, требующая определенных знаний и навыков (тракторист, механизатор) и, значит, более оплачиваемая, тоже не привлекает российских специалистов. Чаще всего на таких работах были задействованы жители соседних республик. Перед посевной они должны были вернуться на работу в Россию. Но введение режима изоляции, закрытие границ не позволило это сделать.

По словам Губиной, в отдельных регионах удалось ввезти часть наиболее ценных сотрудников. При условии, что будут соблюдены все меры безопасности, и приехавшие пройдут двухнедельный карантин прежде, чем выйти на работу, региональные подразделения Роспотребнадзора согласились впустить таких специалистов на территорию страны. Но и это не решило проблемы - сотрудников все равно не хватает.

Подготовила Татьяна Карабут